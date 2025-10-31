Binter mejora la conectividad de La Palma y Fuerteventura con más plazas y vuelos a partir de noviembre

La compañía aérea Binter incrementará desde el 1 de noviembre su oferta de plazas y frecuencias de vuelos con los aeropuertos de La Palma y Fuerteventura, gracias a la ampliación del horario operativo de ambas infraestructuras, que pasan a estar disponibles entre las 07:00 y las 23:00 horas. Esta medida responde al compromiso de la aerolínea con la mejora de la conectividad interinsular y ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones públicas y entidades privadas.

La extensión horaria no solo permite aumentar el número de vuelos diarios, sino que también facilita las conexiones gratuitas entre islas para pasajeros que viajan en rutas nacionales con Binter, una de las principales ventajas competitivas de la compañía.

Nuevos horarios y frecuencias

En La Palma, el nuevo horario posibilita que los primeros vuelos hacia Gran Canaria y Tenerife Norte despeguen a las 07:00 horas, y que las últimas salidas del día desde la isla tengan lugar a las 21:15 (Gran Canaria) y 22:00 (Tenerife Norte). Las llegadas desde ambos destinos también se extienden, con vuelos previstos a las 21:55 y 22:15 horas, respectivamente.

En el caso de Fuerteventura, que ya operaba desde las 07:00, el cambio más significativo es la extensión del horario hasta las 23:00 horas, lo que permite programar un último vuelo desde Gran Canaria a las 22:00 horas.

Aumento de oferta y enlaces exteriores

Con este nuevo programa operativo, La Palma verá incrementada su oferta aérea un 14 %, con un 41 % más de conexiones con destinos exteriores de la aerolínea y un total de 228 enlaces semanales. Por su parte, Fuerteventura mejora su oferta de plazas en un 4 % y la conectividad exterior en un 11 %, alcanzando 209 enlaces semanales con rutas nacionales e internacionales operadas por Binter.

Desde la compañía destacan que esta mejora refuerza “el compromiso con la cohesión territorial del Archipiélago y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas canarias”. Esta iniciativa responde también a la filosofía de “modo canario” que guía la actividad de Binter: cercanía, conectividad y servicio.