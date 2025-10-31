Canarias es la comunidad española con peores niveles de calidad de vida, según el INE

La calidad de vida en España aumentó ligeramente en el año 2024 -101,47 puntos, frente a los 101,20 del año anterior- por la mejora de los indicadores de salud, trabajo y educación, y registró los niveles más altos en Navarra, La Rioja y País Vasco, mientras que Canaria presenta los peores datos.

Según el 'Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) Año 2024' publicado este viernes por el INE, mejoraron su puntuación las condiciones materiales de vida, trabajo, salud, educación, seguridad, y entorno y medioambiente, mientras que la empeoraron las dimensiones de ocio y relaciones sociales, y experiencia general de la vida.

Comunidad Foral de Navarra (105,19), La Rioja (103,91) y País Vasco (103,74) presentaron los niveles más elevados de calidad de vida en el año 2024, mientras que los más bajos se dieron en las comunidades de Canarias (99,38), Andalucía (99,54) y Galicia (99,67).

Se situaron además por encima de la media nacional (101,47), Cantabria (103,42), Aragón (103,39), Islas Baleares (103,13), Principado de Asturias (102,90), Comunidad de Madrid (102,28), Comunidad Valenciana (102,27) y Castilla y León (102,51).

Más comunidades

Por debajo, Extremadura (101,43) Cataluña (101,31), Castilla-La Mancha (101,11), Región de Murcia (100,36), Galicia (99,67), además de las ciudades autónomas de Melilla (98,95) y Ceuta (97,91).

El Indicador de Calidad de Vida en España subió 0,27 puntos en 2024, hasta 101,47 puntos. Los mayores avances respecto a 2023 se produjeron en Islas Baleares (con un aumento de 0,77 puntos) y Canarias (de 0,65), señala el INE.

Comunidad Foral de Navarra destacó en salud, ocio y relaciones sociales, entorno y medioambiente y experiencia general de la vida. Y País Vasco en condiciones materiales de vida y educación. Por su parte, Baleares destacó en trabajo, Principado de Asturias en seguridad física y personal, y Comunidad Valenciana en gobernanza y derechos básicos.