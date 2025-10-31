¿Es Canarias el lugar donde peor se vive de España?

¿Es Canarias el lugar donde peor se vive en España? Las Islas Afortunadas suelen asociarse en el imaginario popular con un destino paradisíaco, pero la realidad es muy distinta. Los datos sitúan a Canarias entre las comunidades con peor calidad de vida del país. A pesar de ser un destino turístico atractivo para muchos europeos, la región combina salarios bajos con alquileres y costes de vida elevados, una paradoja que penaliza a sus habitantes. El Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) 2024 confirma esta situación, colocando al Archipiélago entre las regiones con resultados más desfavorables y evidenciando una situación que, según los expertos, está lejos de mejorar.

Aunque la calidad de vida en España aumentó ligeramente en 2024 un 0,27 - hasta alcanzar los 101,47 puntos—, esa mejora apenas se percibe en Canarias. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los mayores avances respecto a 2023 se registraron en Baleares, con un incremento de 0,77 puntos y, de manera paradójica, en las Islas, con 0,65. El repunte nacional se debe principalmente a la mejora de los indicadores de salud, trabajo y educación, pero ese progreso no ha sido suficiente para situar a las Islas en una posición favorable. Solo Ceuta y Melilla presentan una calidad de vida inferior a la del Archipiélago atlántico.

En el caso de Canarias, el IMCV refleja puntuaciones más bajas en ámbitos como el ocio y las relaciones sociales (90,261), las condiciones materiales de vida (96,024), la gobernanza y los derechos básicos (95,262) y el trabajo (98,664). En cambio, los indicadores de educación (107,65) y salud (102,945) destacan entre los más altos. En el conjunto nacional, Navarra (105,19), La Rioja (103,91) y el País Vasco (103,74) registraron los niveles más elevados de calidad de vida en 2024. Por el contrario, los valores más bajos correspondieron, además de a Canarias (99,38), a Andalucía (99,54) y Galicia (99,67).

Una cuestión histórica

La realidad del Archipiélago, según el sociólogo Juan del Río, está marcada por “muchas variables”. La región cuenta con una estructura productiva centrada en el turismo, pero “hay una parte de la población que no accede a ese mercado”. Además, el experto apunta que históricamente existe “una especie de vulnerabilidad que se ha vuelto casi estructural”. Alrededor del 30% de la población se mantiene en el umbral de pobreza, enfrentando importantes dificultades económicas. La lectura es clara: “Hay un maremagnum de variables que hacen que los canarios estén siempre a la cola en las estadísticas”.

La situación de Canarias se asemeja, por ejemplo, a la de Andalucía, que según el IMCV se sitúa apenas un puesto por delante del Archipiélago. En cambio, Baleares se encuentra entre las seis comunidades españolas con mejor calidad de vida. El sociólogo utiliza el caso de Baleares como ejemplo para el Archipiélago canario. Aunque ambas regiones comparten un modelo económico similar y dependen en gran medida del turismo, los datos del la región balear son más favorables, con una puntuación media de 103,13, reflejando mejores condiciones de vida en varios indicadores clave.

Los datos

Si se analiza la evolución del Índice Global de Calidad de Vida por comunidad autónoma, Canarias se ha mantenido históricamente por debajo de la media nacional, aunque en ciertos periodos se ha acercado a los valores promedio del país. En aspectos como salud, satisfacción con la vida y seguridad física y personal, las Islas no se han situado muy por debajo de la media. De hecho, en lo que respecta a la seguridad, los datos de los últimos años muestran que Canarias incluso ha registrado picos superiores a la media nacional.

Históricamente, el ámbito laboral es el que más ha distanciado a las Islas de la media nacional, aunque lo mismo ocurre, en menor medida, con el ocio y las relaciones sociales. La evolución en estos indicadores se ha mantenido estable a lo largo de los años, registrando únicamente un descenso en 2022. Por su parte, la experiencia general de la vida se mantuvo estable hasta 2017, cuando comenzó un periodo en el que las Islas superaron la media nacional. La tendencia positiva se ha mantenido hasta 2024.

La vivienda

Los salarios de los isleños, que se sitúan muy por debajo de la media nacional, juegan un papel clave en la situación de la región. “Tenemos uno de los peores salarios, con tasas de desempleo significativas y, al mismo tiempo, los costes de vida y el índice de precios de consumo están entre los más altos de España”, subraya el sociólogo José León García. La paradoja es evidente: “Hay menores ingresos y recursos, pero los costes son elevados”. El experto atribuye esta situación al conocido ‘coste de la insularidad’.

Estas mismas condiciones laborales explican por qué el ocio y relaciones sociales son de los parámetros peor valorados. Además, existe un problema adicional: la vivienda, que impacta directamente en la calidad de vida. “Tenemos los precios de alquiler más altos, la gente no puede independizarse porque los salarios no les permiten pagar un alquiler, y mucho menos comprar una casa”, señala José León García . De manera paradójica, apunta, Canarias cuenta con algunas de las empresas turísticas más rentables de España, pero, aun así, los índices de calidad de vida siguen siendo bajos.

En cuanto a la educación, el indicador mejor valorado del Archipiélago, también enfrenta retos importantes. “Hay un elevado porcentaje de universitarios, pero la otra cara de la moneda muestra fracaso escolar a edades tempranas y carencias en formación de idiomas, lo que influye en el acceso al mercado laboral”, dice Juan del Río. En este contexto, las previsiones a corto plazo no son optimistas.