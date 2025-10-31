Grupo Stier: Servicios Marítimos que conectan Canarias con el mundo

Treinta años de historia avalan la trayectoria de Grupo Stier, una organización nacida en Canarias que ha sabido evolucionar con los tiempos, diversificando sus actividades y adaptándose a los retos de un sector marítimo cada vez más exigente y global.

En la actualidad, el área de servicios marítimos representa uno de los pilares más sólidos del grupo con un equipo altamente cualificado disponible 24 horas al día, los siete días de la semana.

Del crecimiento a la especialización

“La evolución de los 30 años nos ha hecho crecer, y el crecimiento nos ha llevado a la separación de las empresas para que cada una pueda desarrollarse en la dirección que más futuro puede tener”, explica Ida Stier, CEO del Grupo Stier.

En junio de este año, el área de formación del Grupo Stier pasó a integrarse en un grupo holding con sede en Singapur, marcando un nuevo capítulo en la internacionalización de la compañía. Esta alianza garantiza el futuro del área formativa y refuerza su proyección global. En este esquema, el nuevo “Stier Training Services” se convertirá en la cabecera de Europa, consolidando a Canarias como una base clave para la capacitación profesional marítima en el continente con certificaciones esenciales en OPITO, GWO, STCW.

Consignataria Marítima: El corazón operativo del Atlántico

El área de consignación de buques constituye el núcleo operativo del Grupo Stier.

Con más de tres décadas de experiencia en la gestión portuaria, ofrece un servicio 24/7 adaptado a las exigencias del tráfico marítimo internacional. Su labor abarca la atención a buques mercantes, pesqueros, offshore y de pasajeros, la coordinación de operaciones logísticas y el soporte integral durante las escalas en los puertos canarios.

Corresponsalía P&I: La confianza de los grandes clubes internacionales

Otro de los pilares de los servicios del Grupo Stier es su papel como corresponsal de los principales clubes de Protección e Indemnización (P&I); clubes que agrupan a la mayoría de los armadores del mundo y confían en Stier para la gestión local de siniestros, emergencias y reclamaciones en las Islas Canarias.

Ida Stier señala que “en Grupo Stier consolidamos nuestro servicio y reforzamos la representación de todos los clubes de P&I, con la incorporación de nuevos clubes y nuevas aseguradoras. Esto nos da confianza y nos permite mirar al futuro con esperanza”.

Peritajes e inspecciones: rigor técnico y especialización

Grupo Stier ofrece también servicios de peritaje, inspección y tasación marítima y técnica. Este departamento cuenta con expertos acreditados en todas las áreas y certificaciones técnicas.

Stier asegura que, gracias a nuestra experiencia, Canarias conecta con el mundo.