Naciones Unidas acepta el Sáhara como parte del territorio marroquí

Cambios en el tablero del Sáhara y en la geopolítica más próxima a Canarias. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) aprobó anoche, tras una tensa y prolongada negociación, la renovación por un año de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) bajo una nueva hoja de ruta que respalda el plan de autonomía marroquí impulsado por Estados Unidos (EEUU). La decisión supone un cambio drástico en la postura de la ONU desde 1991 -que siempre había mantenido una posición neutral- y otorga a Rabat un respaldo político sin precedentes. Rusia y China -miembros con derecho de veto- decidieron finalmente abstenerse a pesar de haber logrado que EEUU rebajara el tono del primer borrador que cerraba la vía de independencia del pueblo saharaui. La resolución salió adelante con once votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra, aunque Argelia se negó a participar en la votación.

El texto final menciona el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui e invita a las partes a negociar -como en anteriores renovaciones de la misión-, pero vincula, por primera vez, el diálogo al plan de autonomía marroquí. Lo que abre una nueva etapa de incertidumbre en el Magreb, pero también en Canarias, situada a apenas cien kilómetros de la costa marroquí.

La decisión de Naciones Unidas plantea un nuevo escenario que, de materializarse, podría tener consecuencias inmediatas para el Archipiélago, situado a apenas cien kilómetros de la región. Un eventual reconocimiento de la soberanía plena de Marruecos sobre el Sáhara daría a Rabat más peso en el tablero internacional y le otorgaría un control directo sobre los recursos naturales y potenciales yacimientos de gas, petróleo y tierras raras en aguas próximas a las Islas.

Este espaldarazo al reino alauí podría, además, darle alas para volver a intentar -tal y como hizo en 2020 de forma unilateral- ganar metros en la mediana española. O decidir sobre el espacio aéreo del Sáhara Occidental, actualmente bajo supervisión española. Justo cuando se cumplen 50 años de la Marcha Verde, la movilización de miles de saharauis que forzó la marcha del Ejército español del Sáhara Occidental.

El Consejo de Seguridad anima a las partes a alcanzar una «solución justa, duradera y mutuamente aceptable del conflicto, conforme con la Carta de las Naciones Unidas», pero el Frente Polisario ya ha mostrado su negativa a negociar sobre el plan marroquí, por lo que el giro en la posición de Naciones Unidas no supone, en la práctica, el fin de la paralización del histórico conflicto.

Con esta decisión Marruecos suma un nuevo tanto. La ONU se alinea con la postura del presidente estadounidense Donald Trump, pero también de otros estados como Francia, Alemania, Reino Unido y España. Pedro Sánchez mostró su apoyo a través de una carta al rey Mohamed VI en 2022 en la que calificaba la propuesta marroquí de autonomía como «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto.

Tras la votación ayer en Nueva York, el representante estadounidense, Michael Waltz, aseguró que «EEUU está decidido a respaldar la paz» y animó a las partes a «sentarse a la mesa» a negociar sobre la base de la autonomía de Marruecos. Por su parte, el representante de Rusia, Vasily Nebenzya, explicó la abstención. «Decidimos no bloquear la decisión del Consejo de renovar la misión para darle otra oportunidad al proceso de paz», aclaró. Y el portavoz argelino, Amar Bendjama, afirmó que su país no participó en la votación porque la resolución «no refleja de manera fidedigna la doctrina de Naciones Unidas en materia de descolonización». Eso sí, reconoció que los miembros pudieron aportar al texto «mejoras sustantivas» respecto al primer borrador presentado por EEUU.

«Un Marruecos que se extiende desde Tánger hasta La Güera»

«Un antes y un después». Justo después de que la ONU renovara ayer la misión de la Minurso y respaldara el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, el rey Mohamed VI pronunció un discurso en el que aseguró que ha llegado el momento de «un Marruecos unido que se extienda desde Tánger hasta La Güera». Es decir, el extremo septentrional del Sáhara Occidental. El monarca situó el momento como un punto de inflexión histórico, coincidiendo con el 50 aniversario de la Marcha Verde y destacando que el país avanza en la consolidación de su identidad sobre las provincias del sur.

En su discurso, Mohamed VI subrayó la importancia de la resolución de la ONU, que refuerza la soberanía económica de Marruecos y abre la puerta a inversiones internacionales en la región. Destacó que la iniciativa de autonomía seguirá siendo perfeccionada para garantizar una solución que respete la dignidad de todas las partes, sin vencedores ni vencidos.

El rey hizo un llamamiento a los saharauis en los campamentos de Tinduf para que aprovechen esta oportunidad y contribuyan al desarrollo de su tierra, asegurando que todos los ciudadanos marroquíes son iguales, independientemente de dónde residan. Además, invitó al presidente argelino a establecer un diálogo fraterno que permita superar diferencias y fortalecer la vecindad entre ambos países.

Por último, aprovechó para hacer «una mención especial» a EEUU bajo el liderazgo de su «amigo» Donald Trump, «cuyos esfuerzos allanaron el camino para una solución definitiva a este conflicto». También tuvo palabras de agradecimiento para España, Reino Unido y, especialmente, Francia, «cuyos esfuerzos contribuyeron al éxito de este proceso pacífico». A su vez, ha extendido su «sincero agradecimiento» a todos los países árabes y africanos que han expresado su «apoyo incondicional a la identidad marroquí del Sáhara».