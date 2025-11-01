El ajuste del convenio de carreteras reduce fondos a 17 obras en 2026

El reajuste en las partidas anuales del convenio de carreteras Canarias-Estado para prolongarlo hasta 2030 afecta a la baja a una buena parte de las obras que están en ejecución y que figuran en los presupuestos de 2026. Concretamente de las 34 vías que hay pintadas en las cuentas de la Consejería de Obras Públicas la mitad –17– tienen menos fondos el próximo año pero que, desde el punto de vista cuantitativo, suponen más del 80% del gasto ya que en las que no se ven afectadas hay varias vías que solo cuentan con presupuesto para iniciar los estudios y trabajos técnicos. Tras los cambios introducidos recientemente en el convenio, la Comunidad Autónoma recibirá 215 millones del Estado para infraestructuras viarias en 2026 frente a las previsiones iniciales que superaban los 260 millones de euros.

El ajuste introducido en el convenio para el próximo año afecta a vías en todas las Islas, algunas de ellas emblemáticas y medulares para las comunicaciones internas en el territorio insular. En Gran Canaria la carretera Agaete-La Aldea tiene consignados 19,7 millones, dos menos que este año, lo que ya ha provocado las críticas del municipio aldeano. En Tenerife el cierre del Anillo Insular entre El Tanque y Santiago del Teide cuenta con 30,9 millones en 2026 frente a los 37,2 de este año, casi siete millones menos.

En Fuerteventura la vía Puerto del Rosario-Caldereta cae casi a la mitad – de 28,1 a 15,6 millones– pero no así en Lanzarote donde las dos vías que figuran en el presupuesto se mantienen igual, en este caso la duplicación de la LZ-40 –4,1 millones– y la conexión LZ-2 en LZ-3, con 3,3 millones de euros.

Islas occidentales

En las islas occidentales hay varios ajustes en sus infraestructuras. En La Palma Bajamar-Tajuya cae de 11,4 a 8,4 millones y la LP-1 entre Los Llanos y Tijarafe desciende de 19 a 12,7 millones. En La Gomera la vía entre Paredes y el Aeropuerto pasa de 12,6 a 8,1 millones, la Avenida de acceso al hospital de la isla cae de 15,1 a 10,3 millones y la circunvalación Puerto de San Sebastián-Hospital Avalo también sufre un ajuste de 12,5 a 8,3 millones de euros.

Pero no todos son ajustes, hay carreteras en las que sí hay un aumento de las partidas e incluso nuevas vías que se incorporan al convenio. El tercer carril de la TF-5 Guamasa-Aeropuerto sentido Santa Cruz de Tenerife cuenta con un presupuesto el próximo año de cinco millones de euros como nueva obra que se incluye en las cuentas autonómicas. También el túnel de Mogán en la carretera GC-500 se incorpora al convenio con una partida de 3,2 millones.

En otras vías hay un incremento de fondos en comparación con este año. El tramo Ofra-El Chorrillo de la TF-5 en Tenerife se incrementa de 3,7 a 6,2 millones de euros y en Fuerteventura la carretera entre el Aeropuerto y Pozo Negro se incrementa de 15 a 18 millones de euros. En Gran Canaria el acondicionamiento de la GC-20 de la Circunvalación de Arucas se incrementa de 15,7 a 18 millones.

Proyectos y estudios

Hay varias infraestructuras que aún se encuentran en fase de redacción del proyecto y de estudios y trabajos técnicos. Por primera vez se introduce el nuevo acceso a Telde por la llamada Vía Tangencial con 255.073 euros, igual que la Variante de la GC-200 en Mogán pueblo. En Tenerife también se incluye la Vía Litoral de Santa Cruz de Tenerife en la fase Plaza de España-TF-4.

El convenio de carreteras va ya por su tercera adenda, que supone una nueva modificación de los límites y el número de anualidades fijado cuando se firmó originalmente. En 2018 el convenio se suscribió entre los dos gobiernos por un montante de 1.200 millones de euros entre ese año y 2025, con un incremento paulatino de las anualidades entre 60 y 250 millones. En el anexo publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) figuraba un listado de 69 carreteras en las siete islas, que son básicamente las que se siguen manteniendo siete años después.

Con la tercera adenda se alarga hasta 2030 el convenio y se distribuyen las anualidades, de tal forma que en este año se contempla una partida a ejecutar de 204,8 millones de euros. En 2026 se prevén 215 millones, en 2027, 210 millones y en 2028, 120 millones de euros. En 2029 se ha previsto una anualidad de 93,6 millones y en 2030, 45,4 millones como remanentes finales del convenio.