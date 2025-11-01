Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así será la Fiesta del Cine en Canarias: entradas a 3,50 euros, películas y cines participantes

Las salas del archipiélago se suman a la gran cita anual cinematográfica con entradas a 3,50 euros por persona

Los canarios amantes del cine tienen una cita del 3 al 6 de noviembre

Los canarios amantes del cine tienen una cita del 3 al 6 de noviembre / Shutterstock

Helena Ros

Helena Ros

Los amantes del cine tiene una cita la próxima semana. Del 3 al 6 de noviembre de 2025, las principales salas de cine del archipiélago se suman a una nueva edición de la Fiesta del Cine. Esta iniciativa permitirá disfrutar de los últimos estrenos en la gran pantalla por 3,50 euros por persona.

Abierto a todos los públicos

La 25ª edición del evento, organizado por la Federación de Cines de España (FECE) y el Instituto de la Cinematografía, cuyo objetivo es acercar el cine a todos los públicos y fomentar la asistencia a las salas con precios asequibles.

En los últimos años, el auge de las plataformas ha cambiado los hábitos del consumo visual, reduciendo considerablemente la asistencia al cine. Por eso, esta iniciativa busca reconectar al público con las salas y recuperar la experiencia de disfrutar una película en la gran pantalla.

Qué cines de las Islas Canarias participan

Un total de 300 salas de cine de toda España se han unido a este proyecto, entre ellas doce en Canarias:

  • Cine Yelmo Villa de La Orotava - La Orotava
  • Multicines Tenerife - La Laguna
  • Cine Yelmo Meridiano - Santa Cruz de Tenerife
  • Teatro Cine Chico - Santa Cruz de Tenerife
  • Multicines Deiland - San Bartolomé
  • Multicines Atlántida - Arrecife
  • Cine Yelmo Fuerteventura - Castillo Caleta de Fuste
  • Cine Yelmo Vecindario - Santa Lucía de Tirajana
  • Artesiete Las Terrazas - Telde
  • Cine Yelmo Alisios - Tamaraceite
  • Ocine premium 7 Palmas - Las Palmas de Gran Canaria
  • Cine Yelmo Las Arenas - Las Palmas de Gran Canaria

Películas en la gran pantalla

Durante los cuatro días, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de títulos nacionales e internacionales, incluyendo producciones protagonizadas por reconocidos actores como Leonardo DiCaprio. También habrá opciones familiares y películas aptas para todos los públicos.

Entre los títulos más destacados figuran La Casa de las muñecas de Gaby, Los Domingos, La Cena, Novia Cadáver 20th, Tron:Ares o Una Batalla tras otra, entre otros.

Cómo conseguir las entradas

Para disfrutar del descuento, Para disfrutar del descuento, los asistentes den acreditarse gratuitamente a través de la web oficial de Fiesta del Cine y presentar dicha acreditación al comprar sus entradas, tanto en taquillas u online.

Se espera que, al igual que años anteriores, la Fiesta del Cine vuelva a llenar las salas en Canarias y devuelva al público la emoción de disfrutar de las películas en la gran pantalla.

