Vistas espectaculares y paisajes únicos: así son los miradores más bonitos de Canarias

Los miradores son lugares idílicos para los amantes de la fotografía y las buenas vistas, en ellos se pueden observan paisajes únicos que se quedan en la memoria para siempre. Además de ellos, salen imágenes increíbles que invitan a vistarlos.

En Canarias son muchos los balcones naturales que vistan los turistas y los habitantes para disfrutar de cada una de las islas. Algunos, además, cuentan con rutas para los amantes del senderismo.

La cuenta de Tiktok @ermuchachoo, dedicada a enseñar los lugares más maravillosos de las Islas Canarias, ha publicado un video con un ranking con los mejores miradores de las Islas Canarias.

La Cumbrecita (La Palma)

Situado dentro del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el Mirador de La Cumbrecita es uno de los balcones naturales más impresionantes de Canarias. Desde él, se pueden contemplar una vista panorámica de la inmensa caldea, una cuenca natural de más de seis kilómetros de diámetro rodeada por barrancos cubiertos de pinos.

El acceso en coche requiere de reserva previa, ya que el aparcamiento es limitado. Se controla el acceso desde las 8:30 hasta las 16:00, a partir de esa hora se puede acceder sin reserva.

Subiendo por la carretera, es habitual disfrutar de la conocida "cascada de nubes". Además, desde este punto parten varias rutas de senderismo que permiten adentrarse en uno de los paisajes más conmovedores de La Palma, declarada Reserva de la Biosfera de la Unesco.

Mirado Las Cumbrecitas (La Palma) / Islas Canarias

Mirador de Abrante (La Gomera)

En lo alto del norte de La Gomera se encuentra el Mirador de Abrante, una parada obligatoria para quienes vistan la isla y buscan vistas únicas. Su estructura de cristal suspendida siete metros sobre el vacío ofrece la sensación de "flotar" en el aire, ofreciendo una perspectiva inmejorable del paisaje gomero.

A más de 400 metros de altura, el visitante puede contemplar el valle de Agulo, y en los días despejados, Tenerife. Ese mirador ha sido reconocido internacionalmente por su diseño, y gracias a encontrarse en uno de los entornos naturales más bonitos del archipiélago.

El Mirador de Abrante varía en su horario de apertura dependiendo la temporada. En verano (junio a septiembre) abre de 11:00 a 19:00 horas. Mientras que en invierno (octubre a mayor) lo hace de 10:00 a 18:00 horas.

Mirador de Abrante (La Gomera) / Islas Canarias

Los 500 escalones (Tenerife)

El mirador se encuentra en la Urbanización Jardín del Sol, ubicada en Tacoronte. Esta urbanización fue diseñada para aprovechar las privilegiadas vistas hacia el océano Atlántico y el Teide. Sin embargo, este lugar se ha convertido en una vista obligatoria para los amantes de la fotografía y los paisajes.

Los 500 escalones cuenta con una ruta circular perfecta para los amantes del senderismo. Es recomendable realizarla en otoño o primavera, ya que la ruta está muy expuesta al sol y las subidas y bajada son exigentes, aproximadamente 300 metros de desnivel.

Mirador 500 escalones (Tenerife) / Wikiloc

Mirador de Isora (El Hierro)

Situado en el pueblo de Isora, en el municipio de Valverde, este mirador es uno de los balcones naturales más espectaculares de El Hierro. Desde lo alto de un acantilado de más de 1.000 metros de altura, se pueden disfrutar de unas vistas impresionantes hacia la zona de Las Playas y el océano Atlántico.

Este lugar también se ha convertido en un punto ideal para la observación de estrellas, gracias a la contaminación lumínica que caracteriza a El Hierro. Además, su reciente rehabilitación ha mejorado el espacio, incorporando bancos de descanso y vegetación autóctona.

Mirador de Isora (El Hierro) / Islas Canarias

Pico de las Nieves (Gran Canaria)

En el corazón de Gran Canaria se encuentra el Mirador del Pico de Las Nieves, el punto más alto de la isla con 1949 metros de altitud. Desde allí, se contempla una vista panorámica que recoge los barrancos y crestas volcánicas del interior, declarados Reserva de la Biosfera de la Unesco.

El lugar está orientado para disfrutar de una de las mejores puestas de sol y atardeceres de la isla. Su acceso, tanto en coche como en transporte público, es sencillo, y junto al aparcamiento se encuentra un mirador revestido de piedra que ofrece una visión sin obstáculos.