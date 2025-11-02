El tejido autónomo canario crece hasta cifras récord e impulsa el 21% del PIB

Son más que nunca; resisten las crisis con una fortaleza superior a la media del país; muchos de ellos no alcanzan a ganar, una vez pagan impuestos y descuentan gastos, mucho más que el salario mínimo; y hay bastantes más hombres que mujeres. Son los trabajadores autónomos, un colectivo que agrupa a 145.600 personas en Canarias y que aporta el 21% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago, aunque solo representan el 14,1% de la afiliación. El reparto entre provincias es bastante equilibrado: en Las Palmas son 73.022 y en Santa Cruz de Tenerife, 72.578. En total, tres millones de personas en España que aportan casi el 16% del PIB del país.

El autoempleo es un modo de vida al que se abonan más los hombres que las mujeres. El 62,36% de los autónomos dados de alta en las Islas son hombres (90.796) y un 37,6%, mujeres (54.804). La gran mayoría de los autónomos canarios —más de ocho de cada diez (83,3%)— trabajan sin empleados a su cargo, lo que muestra un tejido productivo formado principalmente por microemprendedores y profesionales individuales. Solo uno de cada seis autónomos (16,7%) genera empleo directo, un dato que evidencia la pequeña dimensión empresarial del autoempleo en las Islas. Este patrón es típico en territorios donde predominan los sectores comerciales, turísticos y de servicios personales, caracterizados por negocios unipersonales, estacionales y de bajo margen.

Más de 50 años. La mitad de los trabajadores por cuenta propia en España han superado el medio siglo de vida. Emprender y montar un negocio propio es más complicado (y requiere más dinero) que buscar un empleo como asalariado, y eso se nota a la hora de orientar a los más jóvenes hacia uno u otro camino. La edad media del autónomo en Canarias —y en España— se sitúa en torno a los 48 años, lo que refleja un colectivo maduro y con poca renovación generacional. Más de la mitad de los autónomos tiene más de 46 años, mientras que los menores de 35 apenas representan un 16%. Datos que indican que los jóvenes acceden poco al autoempleo y que el tejido autónomo canario está formado sobre todo por profesionales con trayectoria consolidada. En los últimos años la edad media ha seguido aumentando, en línea con la tendencia nacional, lo que sugiere un envejecimiento progresivo del colectivo. Entre 2020 y 2025, la edad media del autónomo canario ha aumentado unos dos años, pasando de 46 a 48 años.

El tejido autónomo canario crece / La Provincia

Sector servicios. La mayoría de autónomos, como sucede con el resto de trabajadores y es común en todas las economías occidentales, se dedican al sector servicios. Son hosteleros, comerciantes, abogados, arquitectos o terapeutas, entre muchas otras profesiones. En concreto, cuatro de cada cinco trabajadores por cuenta propia se dedican al sector servicios. Casi 120.000 personas. En otros sectores como la agricultura la cifra no llega a 5.000 y en el caso de la industria son 5.718. La construcción es el segundo sector con más trabajadores autónomos, casi 17.000.

Por territorios, las Islas Baleares, Galicia y Extremadura son las comunidades con mayor peso del tejido autónomo en relación al número total de trabajadores ocupados; frente a Madrid, Navarra y Murcia, por ese orden, que son las regiones donde menos autoempleados hay de todo el país. Canarias se posiciona en el puesto número trece del ranking, por debajo de la media del país, que está en el 14,7%.

Extranjeros. El número de trabajadores autónomos que ha nacido fuera de España avanza al alza y sin su aportación difícilmente se podrían haber alcanzado los máximos históricos que recogen actualmente las estadísticas de ocupados. Casi uno de cada cuatro autónomos en Canarias es extranjero (22,4%), una proporción muy superior a la media nacional, que ronda el 13-14%. «Este peso extranjero refleja la diversidad económica del Archipiélago y su fuerte conexión con Europa, ya que dos de cada tres autónomos extranjeros proceden del continente europeo, principalmente de países de la Unión Europea como Italia, Alemania o Reino Unido», apuntan desde ATA Canarias. Pero no solo proceden de Europa, el resto se reparte entre América y Asia, lo que evidencia la presencia de emprendedores latinoamericanos y asiáticos vinculados a la hostelería, el comercio y los servicios personales.

Hoy los trabajadores extranjeros en España representan el 20% del total de afiliados al RETA, hace dos décadas apenas suponían el 6%. En concreto, China, Rumanía e Italia son los tres países con mayor número de autoempleados cotizando en la Seguridad Social española, seguidos algo más de lejos por Marruecos y Reino Unido.

Salario mínimo. Hacerse autónomo no es un negocio muy lucrativo para una parte importante del colectivo. En Canarias, el 40%, unos 60.000, están teniendo rendimientos netos mensuales por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). En España, uno de cada tres autoempleados —casi 1,3 millones de personas— declara que gana el equivalente al SMI o menos. En el otro lado de la balanza, hay otro grupo, que representa a algo más de medio millón de personas, que declara ganar más de 3.500 euros mensuales. En las Islas el porcentaje aproximado de autónomos que cotizan por encima de esa cifra es de un 0,7%.

Además de las diferencias de ganancias, entre asalariados y autónomos también hay una gran divergencia en torno al tiempo de trabajo. De media, los trabajadores por cuenta propia suelen echar más horas a la semana que quienes tienen un empleo por cuenta ajena, además de ser más frecuente que faenen los fines de semana o a horas intempestivas. Según los últimos datos de la EPA, la jornada media de un autónomo es de 42 horas semanales, frente a las casi 35 horas que hace, de media, un asalariado del sector privado, donde cohabitan sectores con jornadas legalmente diferentes y contratos a tiempo parcial con otros a tiempo completo.

Plan de choque. El Gobierno de Canarias, a través de su vicepresidente Manuel Domínguez, anunció esta semana la puesta en marcha de un plan de choque destinado a reforzar el trabajo autónomo en las Islas. Este programa contempla una serie de medidas de apoyo directo a los profesionales por cuenta propia, entre ellas, ayudas para contratar personal en casos de baja maternal, paternal o embarazo de alto riesgo, así como la cobertura de los costes derivados del cuidado de personas dependientes o hijos a cargo, incluyendo el gasto de guarderías. Además, se prevé la bonificación de los tipos de interés en préstamos destinados a inversiones productivas y el abono de las cuotas a la Seguridad Social durante un máximo de dos meses en situaciones de incapacidad temporal. Durante el pasado año, 16.157 trabajadores por cuenta propia iniciaron procesos de baja por incapacidad transitoria en Canarias.

El tejido autónomo canario / La Provincia

Con este paquete de medidas, el Ejecutivo autonómico busca aliviar la carga económica de los autónomos y garantizar su estabilidad ante imprevistos personales o de salud. Según el vicepresidente canario, este plan representa un «impulso decisivo» para potenciar el trabajo autónomo en Canarias, una comunidad donde el 90% del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas, lo que requiere una atención diferenciada respecto al resto del territorio nacional.