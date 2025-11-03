La Aemet avisa de altas temperaturas en Canarias hoy y mañana: máximas de más de 30 grados

Canarias comienza la semana bajo un calor impropio de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros superen los 30 °C este lunes y martes en amplias zonas del archipiélago. En Gran Canaria, el cielo se mantendrá poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas y algunas nubes altas. Las temperaturas serán estables, pero podrán alcanzar los 30 °C en buena parte de la isla e incluso 32 °C en las medianías del sur y zonas de cumbre. El viento soplará moderado del nordeste en las costas, con intervalos de fuerte en áreas expuestas, y flojo en el interior.

En Santa Cruz de Tenerife, los valores también se dispararán hasta los 32 °C, según adelantó el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Este episodio de calor se explica por la estabilidad atmosférica y la debilidad de los vientos, que favorecen un ambiente cálido y seco, especialmente en las vertientes sur y oeste de las islas.

Descenso térmico a partir del miércoles

A partir del miércoles, el panorama cambiará con la entrada de los vientos alisios, que arrastrarán nubes hacia el norte de las islas más montañosas. Este fenómeno provocará un notable descenso de las temperaturas, devolviendo al archipiélago un ambiente más propio del otoño.

Según la AEMET, este cambio situará los valores térmicos dentro de lo habitual para comienzos de noviembre, con máximas que rondarán los 23 °C y un aumento de la humedad. En las zonas altas y orientadas al norte podrían registrarse intervalos nubosos y lloviznas ocasionales.

El resto de España también experimentará un cambio de tiempo

El contraste térmico no se limitará a Canarias. En la Península, la llegada de un frente dejará lluvias y tormentas en Galicia, el Cantábrico y buena parte del norte y centro del país.

A partir del jueves, las temperaturas bajarán entre 8 y 10 grados en algunas regiones, lo que pondrá fin al episodio cálido que ha marcado el inicio de noviembre.

El portavoz de la AEMET destacó que, pese al descenso térmico, el ambiente seguirá siendo relativamente suave en el sur peninsular, con máximas cercanas a los 25 °C en ciudades como Córdoba o Sevilla.

Fin de semana más fresco y posibilidad de nuevas lluvias

De cara al fin de semana, la predicción apunta a que podrían llegar nuevos frentes atlánticos que afectarían al norte peninsular y, en menor medida, al archipiélago canario.

Las temperaturas tenderán a subir ligeramente durante el día, pero con madrugadas frías y posibles heladas en zonas del interior norte.