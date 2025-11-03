Así quiere el Gobierno de Canarias reequilibrar el Archipiélago: 700 millones para un nuevo modelo territorial

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó esta mañana la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, un documento que marca la hoja de ruta para afrontar la despoblación en las zonas rurales y el crecimiento desmedido en las áreas urbanas. El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, destacó la urgencia de actuar ante un fenómeno que refleja un fuerte desequilibrio territorial. «El 95% de la población de Canarias está fijada en cuatro islas: Tenerife, Gran CanariaFuerteventura y Lanzarote», señaló. En los últimos 25 años, el Archipiélago ha sumado 662.000 habitantes, alcanzando los 2.258.219 residentes, pero ese crecimiento no se ha distribuido de forma homogénea.

Según precisó Cabello, en ese periodo la población ha aumentado un 181% en Fuerteventura, un 111% en Lanzarote, un 37% en Tenerife y un 16% en Gran Canaria, mientras que las llamadas islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) y numerosos municipios rurales han perdido habitantes. «No podemos seguir creciendo con un modelo que concentra al 95% de la población en cuatro islas mientras otras pierden población a gran velocidad», advirtió. La estrategia, fruto de 13 meses de trabajo y de un proceso participativo sin precedentes, incorpora 66 aportaciones de instituciones y ciudadanía y más de un millar de sugerencias recogidas en consultas públicas. Se articula a través de un Plan de Acción Ejecutivo con 43 medidas y 428 acciones, dotadas con unos 700 millones de euros del presupuesto autonómico de 2026.

Dos realidades

Cabello subrayó que el documento aborda dos realidades distintas: por un lado, las zonas con pérdida de población, donde se busca mejorar la calidad de vida y las oportunidades económicas; y por otro, las áreas más tensionadas, donde las políticas se centran en vivienda, infraestructuras y servicios. «Esta es la primera vez que el Gobierno de Canarias trabaja una estrategia compartida con los siete cabildos y los 88 ayuntamientos. Es una forma diferente de entender la acción pública y de planificar la Canarias del futuro», explicó.

Entre las medidas destacadas figuran la creación de la Oficina Virtual Reto Demográfico, el Observatorio de Reto Demográfico, los Visores de Reto Demográfico y Sitcan —que integran más de cien indicadores territoriales—, y la modificación de la Ley del Suelo para facilitar el desarrollo en municipios con riesgo de despoblación. También se contempla el programa Dinamiza Rural, con 2,5 millones de euros para promover el desarrollo sostenible en los 46 municipios de menos de 10.000 habitantes.

Cabello insistió en que el éxito de la estrategia dependerá de una actuación coordinada entre todas las áreas del Gobierno. «No se trata solo de movilizar recursos, sino de cambiar la sensibilidad con la que entendemos el territorio. Canarias necesita políticas adaptadas a realidades muy distintas, desde las islas que envejecen y pierden población hasta las que afrontan densidades cercanas a las grandes capitales europeas», concluyó.