La familia de María Cruz, orgullosa: “Está siendo ella misma en la Academia de ‘OT 2025’”

La emoción se refleja en cada palabra de la familia de María Cruz ('OT 2025'), la concursante canaria que ha ganado miles de seguidores desde su llegada a la Academia de OT 2025. Tanto su padre como su hermana muestran un profundo orgullo canario y admiran su evidente evolución artística en el programa.

Para ellos, lo más importante no son las puntuaciones ni la popularidad, sino que María esté viviendo la experiencia con autenticidad. “Ella está actuando tal y como es, porque tienen cámaras las 24 horas, pero ya ni se dan cuenta. Es María, con su sinceridad y su forma de ser”, comenta su padre, visiblemente emocionado. “Nosotros solo queremos que disfrute y que viva esta oportunidad al máximo”, añade su hermana.

“Tiene una voz muy bonita y mucha humanidad”

María Cruz ha destacado desde las primeras galas por su timbre cálido y su personalidad cercana. En palabras de su familia, “tiene una voz súper bonita y un corazón enorme”. Su padre subraya que, más allá del talento vocal, lo que realmente enamora al público es su carácter: “Está siendo ella, una compañera humana, sensible. Y eso es lo que la hace especial”.

En el vídeo que abre esta noticia se percibe la mezcla de orgullo y asombro de quienes la han visto crecer desde pequeña. “Cada clase que tiene la observa con atención y quiere aprender”, relata su hermana. “Antes de entrar en la Academia, ya era muy curiosa, siempre con ganas de mejorar. Ahora tiene la suerte de aprender de grandes profesionales, una oportunidad que no se encuentra en ningún otro sitio”.

La Provincia

El aprendizaje en la Academia

Desde su llegada a Operación Triunfo 2025, María Cruz ha demostrado disciplina y compromiso. Su entorno familiar resalta lo mucho que está absorbiendo de los profesores y compañeros. “Todos los profesores son profesionales de mucho cuidado”, comenta su padre. “Ella tiene buena relación con todos, pero creo que con quien más conecta es con Manu y con Dani. Está aprendiendo muchísimo, y eso le va a venir muy bien”.

El testimonio de la familia refleja también el orgullo de una tierra que la apoya con fervor. Desde Canarias, las redes se llenan de mensajes de aliento cada semana, celebrando la naturalidad de María en las galas y en el día a día de la Academia. En su entrevista con La Provincia, la joven ya adelantaba que su objetivo no era solo ganar, sino “crecer como artista y disfrutar del proceso”.

Orgullo canario y cariño del público

La historia de María Cruz ha resonado especialmente entre los espectadores que valoran su cercanía y autenticidad. En un formato donde la cámara todo lo observa, su familia insiste en que ella no interpreta un papel: “No está fingiendo nada. Es así fuera y dentro, natural y sincera”, aseguran.

Su padre recuerda emocionado cómo la música siempre fue parte de su vida familiar: “De pequeña ya se subía a cualquier sitio para cantar. Ahora verla en ese escenario es un sueño cumplido”. Su hermana añade entre risas: “Siempre decíamos que acabaría en Operación Triunfo, y mira… lo consiguió”.

Mientras María Cruz continúa su aventura en la Academia, su familia sigue pendiente de cada gala desde casa, disfrutando cada actuación como si fuera la primera. “Pase lo que pase, ya ha ganado”, afirma su padre. “Por todo lo que ha aprendido, por cómo está creciendo y por la persona tan bonita que sigue siendo”.

Con su humildad y su talento, María Cruz se ha ganado un lugar entre las voces más prometedoras de esta edición. Y, sobre todo, ha logrado lo que pocos: emocionar dentro y fuera del escenario.