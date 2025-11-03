La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche

Los agentes de la Guardia Civil están revisando los vehículos que circula por toda Canarias para comprobar si los conductores llevan estos elementos obligatorios en la guantera. Los ciudadanos de las islas deberán comprobar estos compartimentos para comprobar que se cumplen las normas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El cuerpo está vigilando la seguridad de todos los conductores, por eso, está incidiendo en que se cumpla la ley sobre la responsabilidad civil y el seguro en la circulación de los vehículos a motor (RD 8/2004). Esta normativa indica que "es obligatorio que un coche o una moto tenga, como mínimo, una cobertura legal para responder de los daños a terceros, tanto materiales como personales".

En el caso de no llevarlo, la multa que pueden recibir los conductores van desde los 601 euros a los 3.005 euros. Este rango varía en función de estos tres factores:

Estado del vehículo: ya sea estacionado o en circulación.

ya sea estacionado o en circulación. Vencimiento del seguro: Duración del tiempo en que el vehículo ha permanecido sin seguro contratado.

Duración del tiempo en que el vehículo ha permanecido sin seguro contratado. Reiteración: Frecuencia de reincidencia del propietario en esta infracción y número de amonestaciones recibidas.

Desde el Real Automóvil Club de España (Race) recuerdan la importancia de llevar el seguro en regla: "En el caso de un coche o una moto, por ejemplo, la Ley sobre responsabilidad civil establece que es el propietario el que está obligado a contratar un seguro y que, de no hacerlo, la multa (de media) puede ser de unos 800 euros para un turismo estacionado o de 1.500 euros si está circulando, sin tener en cuenta que la cifra va a ser superior si además hay personas perjudicadas en caso de accidente".

Los datos de la DGT son muy claros en este sentido, porque durante el año pasado se registraron 5.413.507 denuncias por este y otros delitos, incrementándose un 5,14% con respecto al 2023. La Guardia Civil recaudó más de 540 millones euros. El exceso de velocidad continúa encabezando el listado de sanciones con más de 3.440.000 denuncias, representando 2 de cada 3 infracciones registradas.