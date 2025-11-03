Koldo logró implicar a Torres en los pagos a la trama de las mascarillas

Ni encuentros con prostitutas, ni pisos secretos, ni comisiones, ni mordidas. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado a la Audiencia Nacional en el marco de la investigación de la compra de mascarillas que la Administración autonómica cerró en plena pandemia con empresas de la trama liderada por el empresario Víctor de Aldama y el conseguidor Koldo García –que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento–, desvincula al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de los delitos que hasta ahora se le habían atribuido por su relación con la red corrupta durante su etapa como presidente del Gobierno de Canarias.

El informe aleja a Torres de muchas de las acusaciones que se han vertido sobre él, pero lo coloca, sin embargo, como una de las piezas claves del tablero que la trama armó en las Islas al utilizarlo para agilizar los pagos del Ejecutivo regional a la empresa Soluciones de Gestión, la firma de De Aldama que sirvió como instrumento para la operación con el Servicio Canario de Salud (SCS).

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente considera que, tras el último informe de la UCO, no hay indicios suficientes para investigar al titular de la cartera de Política Territorial. Pero los mensajes incluidos en el documento revelan que Koldo García utilizó su influencia para presionar al presidente de Canarias y que este se encargara directamente de reclamar los pagos pendientes por la compra de mascarillas.

En julio de 2020, cuando ya estaban en marcha varias compras del Gobierno canario a Soluciones de Gestión, el exasesor de Ábalos recurrió al también líder de los socialistas canarios para agilizar la gestión de los pagos, que se habían retrasado por la comprobación de la calidad de los envíos, y ante la impaciencia de De Aldama y los suyos.

La primera referencia aparece el 1 de julio, cuando Torres le explica a García que había visto su llamada y que se la devolvería esa «noche». «Te va a llamar Antonio Olivera [entonces viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias] porque estoy encima de tu pago... Ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite: ya la tiene cargada para liberar el pago», le envió el entonces presidente de Canarias al asesor del ministro de Transportes el 3 de julio. Mensajes que García reenvió a De Aldama para mantenerlo informado.

García vuelve a insistir a Olivera los días 6 y 8 de julio, y ante la presión de los responsables de la red delictiva, le escribe de nuevo el día 9 al ahora ministro de Política Territorial. Cuatro días más tarde, lo exhorta a contactar con él: «Cuando puedas llámame por favor gracias siento mucho molestar pero es para el tema del pago» [sic], le ruega. El presidente canario le contesta a primera hora del día siguiente: «Hola. Me llamaste ayer en la reunión con sindicatos y empresarios del Plan de Reactivación. He estado encima de la factura y hoy desde Tenerife te daré toda la información y espero ya solución. Mañana te veo en Madrid. Siento no haberlo podido resolver de algo que supe a posteriori. Hoy hablamos».

«El problema»

Pero el mensaje le genera dudas al entonces asesor de Ábalos, de ahí que le pregunta a Torres por «el problema». El en ese momento jefe del Ejecutivo canario apunta a la «comprobación» y se queja de la responsable económica. La UCO considera que puede referirse a la entonces directora general de Recursos Económicos del Gobierno de Canarias, Ana María Pérez. «Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona, o la levanto para el aire», contesta el ahora ministro evidenciando así su enfado. Solo unas horas más tarde, Torres solicita información a García sobre el dinero que se le debe a Soluciones de Gestión, y el conseguidor se la ofrece.

Las siguientes conversaciones reflejan que Torres mantuvo un día más tarde una cena en Madrid con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para desbloquear el pago de las mascarillas. «Estas conversaciones sobre el pago de la Administración canaria a Soluciones de Gestión aportarían un indicio más del papel desarrollado por Koldo García en el seno de la presunta organización criminal investigada», concluye la UCO.

Las reacciones al informe no tardaron en llegar. El equipo de Torres envió ayer un comunicado en el que recalca que «la conclusión es que no hay nada delictivo en las conversaciones, ni lo va a haber», y exige disculpas públicas a quienes «han dado pábulo y han sido altavoz de todas las infamias». Por su parte, el PP pidió la dimisión del ministro «por haber sido conseguidor de dinero para una trama corrupta». «La trama se lucró por Torres y ya veremos si Torres se lucró por la trama», señalan los populares. Si el ministro no dimite, añaden, debe ser Pedro Sánchez quien lo cese.