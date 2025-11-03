Leiva arrasa en Canarias con su gira Gigante 2025

El artista madrileño cerró este fin de semana su paso por Canarias con dos conciertos multitudinarios como parte de su gira Leiva Gigante, reafirmando su profunda conexión con el público. Más de 15.000 personas vibraron con su música el 31 de octubre en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria y el 1 de noviembre en el Palmétum de Tenerife, en dos noches que celebraron por todo lo alto la música en vivo y confirmaron el éxito de Leiva en directo.

Con su característico carisma, Leiva ofreció un show sólido, elegante y emocional que repasó los temas más recientes de su nuevo álbum, Gigante, junto a los grandes himnos que han marcado su trayectoria. El repertorio combinó los nuevos temas del disco —como “Gigante”, “Lobos” o “Superpoderes”— con clásicos como “Terriblemente cruel”, “Sincericidio”, “La llamada”, “Lady Madrid” o “Como si fueras a morir mañana”, en un recorrido vibrante que culminó con “Princesas” entre ovaciones y un público completamente entregado.

Leiva, uno de los artistas más respetados del panorama musical español, continúa demostrando su madurez creativa en esta gira, donde combina energía rockera con sensibilidad y una cuidada estética visual. Tras más de dos décadas de trayectoria —primero como miembro de Pereza y después con una sólida carrera en solitario—, el madrileño vive un momento de plenitud artística, avalado por la crítica y por un público fiel que lo sigue ciudad a ciudad.

La puesta en escena de Gigante 2025 destaca por su fuerza visual, con un diseño lumínico envolvente y una producción que refuerza la intensidad emocional de cada tema. En Canarias, esa comunión entre artista y público alcanzó momentos de auténtica magia, consolidando a Leiva como una de las grandes referencias del directo nacional.

Organizados por New Event, los conciertos de Leiva en Canarias fueron dos citas inolvidables que confirman la excelente respuesta del público canario ante su nueva gira.