El PSOE censura las cuentas de Asián por «tramposas y manipuladoras»

El Partido Socialista (PSOE) enmendará los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el próximo año, al considerar que son «tramposos, manipuladores de la realidad socioeconómica y tremendamente injustos». Unas cuentas que la formación cree artificiosas al considerar solo el peor escenario económico para Canarias, agarrándose a esa excusa para dejar olvidadas medidas que deben abordar problemas estructurales para la región. Así lo explicó el portavoz del grupo socialista en el Parlamento autonómico, Sebastián Franquis, quien apuntó que el Gobierno de Canarias –conformado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP)– «parte de un diagnóstico falso» para sus cuentas. En ellas se proyecta un crecimiento económico para las Islas en 2026 de 1,9% del Producto Interior Bruto (PIB), cuando otros indicadores sitúan el aumento por encima del 2,3%. «El Ejecutivo vuelve a aplicar el escenario más pesimista, para justificar un discurso catastrofista que no se corresponde con la realidad», recalcó.

Para Franquis el Ejecutivo, presidido por Fernando Clavijo y las cuentas elaboradas por la Consejería de Hacienda que comanda Matilde Asián, olvida que en los últimos años la economía canaria ha funcionado como un cohete, que ha propiciado un récord tanto en los números del sector turístico, como en el empleo y la recaudación pública. Aun así, hay que recordar que ciertos aspectos en los últimos meses, como la llegada de visitantes o el nivel de ocupación, ya están dando síntomas de ralentización.

El portavoz socialista insistió en que uno de los problemas que tiene Canarias es el fallo en la redistribución de esos ingresos que genera el turismo. «¿Cómo es posible que con 18,5 millones de turistas y una recaudación histórica sigamos siendo una de las regiones más pobres de España?», se preguntó, al tiempo que añadió que el modelo actual no reparte los beneficios, ni protege los recursos del Archipiélago. En este sentido, se quejó de que las cuentas no abordan problemas estructurales de Canarias como la baja productividad -rebajando un 12% la inversión en I+D+I, o la pobreza, donde más allá del aumento de las partidas de Bienestar Social no hay ningún programa específico para luchar contra este problema en las Islas.

Los socialistas también han acusado al Gobierno de CC y PP de mentir respecto a su promesa de rebajar el IGIC. «Ha pasado un año, dos...crecemos por encima de la media, no hay razones para no cumplir», sentenció Franquis, quien también criticó que el Ejecutivo en la anterior legislatura denunciara que el Gobierno del pacto de las flores se estaba «forrando» a través de la recaudación y no haga lo que tantas veces prometió a pesar de que los ingresos a la caja común siguen batiendo récord. Aun así, Franquis puntualizó que su partido no está favor de esta rebaja impositiva, ya que de una forma u otra acabaría afectando a la calidad de los servicios públicos.

El presupuesto autonómico –que arrancó oficialmente su tramitación la pasada semana en el Parlamento regional y contará con 12.491 millones de euros, un 6,6%– no consignan la prometida rebaja del IGIC del 7% al 5%, pero el Gobierno defendió haber incluido alivios fiscales. Las cuentas sí introducen deducciones generalizadas para todo el tramo autonómico del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que permitirán ahorrar 183 millones al bolsillo de los canarios cuando llegue la hora de hacer la declaración.

Sin embargo, Franquis acusó al Gobierno de estar llevando a cabo una política fiscal en beneficio de las rentas más altas y puso como ejemplo la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones, por el que se ha dejado de recaudar 132 millones de euros.

El PSOE también echa en falta s medidas e inversiones que vayan a atacar uno de los principales problemas que tienen ahora los canarios: la vivienda. Franquis denunció que aunque se han incrementado las partidas, se hace con cargo a los fondos europeos, esos para los que se ha tenido tantos problemas de ejecución. El portavoz socialista también insistió en que el actual Gobierno vive de la «herencia» del anterior Pacto por la Vivienda. «Hoy no se está construyendo ni una sola vivienda pública que no provenga del plan de hace cuatro años», afirmó.