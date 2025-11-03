Sting regresa a Gran Canaria con su gira mundial

El icónico músico británico STING, ganador de 17 premios GRAMMY, regresará en 2025 a las Islas Canarias con su aclamada gira mundial Sting 3.0, presentada por The Cherrytree Music Company y Live Nation. Esta esperada visita forma parte de su tour por España, con conciertos en Gran Canaria y Tenerife, cuyas entradas ya están disponibles.

El artista ofrecerá dos conciertos exclusivos en el archipiélago —el 9 de julio en el Gran Canaria Arena y el 10 de julio en el Anexo Palmetum de Tenerife— dentro de una gira mundial que ha conquistado a público y crítica, con entradas agotadas y reseñas entusiastas en América del Norte, Europa y Asia.

Entradas para Sting ya a la venta

Preventa: 4 de noviembre (9:00 am) | Venta general: 5 de noviembre (9:00 am)

Acompañado por el virtuoso guitarrista y colaborador habitual Dominic Miller y el dinámico batería Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), STING invita al público a disfrutar de una poderosa y minimalista actuación que revisita sus temas más emblemáticos —como “Englishman in New York”, “Roxanne”, “Fields of Gold” y “Every Breath You Take”— junto a joyas menos conocidas de su extenso repertorio.

La gira “STING 3.0” ha sido descrita por la prensa como una auténtica lección de musicalidad, carisma y maestría escénica:

“Fue una de esas noches —intérpretes y actuaciones de clase mundial en un espacio íntimo— de las que se habla durante años.” (Oakland Press)

“Sting combina carisma, inteligencia y sofisticación sonora en esta gira.” (USA Today)

“Su voz sigue tan potente como siempre; continúa siendo uno de los mejores bajistas de todos los tiempos y un intérprete excepcional.” (Consequence)

“Un nivel de destreza y presencia escénica tan admirable como hipnótico.” (The Atlanta Journal-Constitution)

Con un sonido crudo, directo y lleno de energía, STING demuestra que sigue siendo una fuerza creativa imparable. Esta nueva etapa, inspirada en el formato ajustado del trío que protagoniza la gira, ha dado también origen a su nuevo sencillo “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, mezclado por el ingeniero Robert Orton (ganador de cuatro premios GRAMMY), y al álbum en directo STING 3.0 LIVE, grabado durante la aclamada gira mundial.

Disponible en formato digital, CD y vinilo de 180 gramos, STING 3.0 LIVE incluye 10 grabaciones en directo de sus grandes éxitos, con una versión inédita de “Be Still My Beating Heart” y una nueva interpretación de “Fragile”, el clásico de 1987 recientemente incluido en la miniserie de Netflix Adolescence.

Los conciertos en Canarias están organizados por Faltos de Ideas, en colaboración con New Event, y prometen ser dos de las experiencias musicales más memorables del verano.

Sobre Sting

A lo largo de su distinguida carrera, Sting, miembro del Rock and Roll Hall of Fame, ha recibido 17 premios GRAMMY® y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, sumando su trayectoria como solista y como líder de The Police. Compositor, cantante, actor, autor y activista, Sting —bajo la gestión de Martin Kierszenbaum / Cherrytree Music Company— ha sido además galardonado con un Globo de Oro, cuatro nominaciones al Oscar, una nominación al Tony, el Century Award de Billboard Magazine y el Kennedy Center Honor.

Su compromiso con organizaciones de derechos humanos como Rainforest Fund, Amnesty International y Live Aid refleja el mismo alcance universal de su arte. Junto a su esposa Trudie Styler, fundó en 1989 el Rainforest Fund, dedicado a la protección de las selvas tropicales y de los pueblos indígenas que habitan en ellas.