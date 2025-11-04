Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alcibiades Trancho reelegido como decano de los economistas pese a la impugnación en curso

Su candidatura fue la única presentada y no se celebraron elecciones

Alcibiades Trancho Lemes

Alcibiades Trancho Lemes / Andrés Cruz

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran canaria

No hubo urnas, ni sobres, ni recuento. Solo una candidatura registrada antes del cierre del plazo y una proclamación directa por parte de la Junta Electoral. En el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, este martes no se celebraron las elecciones, pero sí hubo un resultado: la reelección de Alcibiades Trancho Lemes como decano.

Una decisión que llega mientras sigue en marcha la impugnación presentada por seis colegiados, aunque desde la dirección colegial insisten en que el proceso ha seguido «las normas de publicidad y transparencia» recogidas en los estatutos.

El decano Alcibiades Trancho ha sido confirmado nuevamente en el cargo al ser el único candidato que concurrió al proceso electoral, que culminó el pasado 24 de octubre con el cierre del plazo de presentación. Según ha explicado el propio Trancho, su candidatura contó con el aval de 30 colegiados.

«El proceso se ha desarrollado conforme a las normas estatutarias, con publicidad y transparencia», ha defendido, al tiempo que ha restado importancia a la impugnación interpuesta por un pequeño grupo de colegiados.

Una plancha completa

La candidatura encabezada por Trancho está integrada por los siguientes miembros:

  • Jonathan Márquez Lasso, vicedecano
  • Guillermo Marrero de la Nuez, vicedecano segundo
  • Argeo Mesa Viñas, vicedecano de Lanzarote
  • Juan Tomás Figueroa Benítez, vicedecano de Fuerteventura
  • Miguel González Jiménez, secretario
  • Sergio Melián Batista, tesorero
  • Kiowa Quintana Tejera, contadora

Como vocales figuran Manuel Torrado Macías, Víctor Díaz Viera, Carlos Marcelo Correa, Rosa Batista Canino, Jorge Guerrero Arroyo y Juan José Vera Díaz.

Una impugnación aún pendiente

Aunque la proclamación ya es oficial, todavía queda por resolver la impugnación presentada por seis economistas, que cuestionan la transparencia del proceso. Desde el Colegio aseguran que no hay fundamento para tal acusación, ya que se cumplió con todos los requisitos legales y procedimentales.

«Solo se presentó una candidatura, aunque algunos intentaron sembrar dudas sobre el procedimiento. El proceso fue limpio y es el decano», afirman fuentes del Colegio consultadas por este medio.

