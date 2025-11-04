Aviso a los turistas canarios: las aerolíneas te cobrarán más de 300 euros por hacer alguna de estas cosas en tus viajes

Con las vacaciones de Navidad y el puente de diciembre a la vuelta de la esquina, muchos canarios se preparan para hacer las maletas y disfrutar de una escapada a alguna ciudad de España o Europa. Estas fechas son cruciales para el turismo, generando millones de euros gracias a las miles de personas que viajan durante estos meses. Por ello, para garantizar que tu viaje sea placentero, es esencial que conozcas las tasas que aplican las aerolíneas por errores comunes y cómo evitarlos.

La compañía de reclamaciones a aerolíneas, AirAdvisor, ha publicado la lista con 'las 10 tasas aéreas más absurdas de 2025'. Desde pagar por reclinar el asiento hasta abonar 160 euros por un error en el nombre, los pasajeros están cada vez más expuestos a cargos que rozan lo surrealista. Viajar estas vacaciones es más caro, incluso cuando el billete parece barato. Gracias a este nuevo estudio la plataforma internacional de reclamaciones por incidencias aéreas, podrás evitar pagar de más en tus viajes.

Billetes baratos, pero suplementos caros

El informe de AirAdvisor destaca que las aerolíneas han convertido los suplementos en su principal fuente de ingresos, y advierte de que la "creatividad para cobrar extras no tiene límites". España se mantiene entre los países europeos con más reclamaciones por retrasos y cancelaciones, mientras la Unión Europea negocia la futura prohibición de cobrar por el equipaje de cabina, una práctica que sigue siendo legal para la mayoría de compañías low cost como Ryanair, EasyJet o Vueling.

Por eso, estas son las 10 tasas aéreas más absurdas de 2025, según AirAdvisor:

Pagar por reclinar el asiento: se paga en WestJet. En algunos Boeing 737, solo los pasajeros de clase Extended Comfort o Premium pueden reclinar el respaldo. El suplemento estimado es de 20–35 euros por trayecto. Sin maleta de mano en tarifa básica: se paga en United Airlines. Las tarifas más baratas no incluyen maleta de cabina. Si apareces en el embarque con una, te obligan a facturarla y pagar el cargo. El suplemento estimado es de unos 25 euros por trayecto. Asiento del medio vacío (pero pagado): se paga en Eurowings, Lufthansa y Frontier. Venden el asiento libre al lado como producto extra premium. El suplemento estimado es de entre 30 a 60 euros. Check-in en el aeropuerto y tarjeta de embarque en papel: se paga en Ryanair y Wizz Air. No hacer check-in online puede costar hasta 55 euros. Si además pierdes la tarjeta, otros 20 euros. El total potencial es de hasta 75 euros. Tasa por sentarse con tu hijo: se paga en Ryanair. Si viajas con un menor de 12 años, un adulto debe pagar un asiento reservado para poder ir junto a él. El suplemento estimado es de entre 12 y 25 euros. Errores en el nombre o cambio de titular: se paga en Ryanair y easyJet. Un simple error tipográfico o de poner mal el nombre y los apellidos puede costar hasta 160 euros si lo gestiona un agente de la aerolínea. Pagar para evitar el asiento del medio: se paga en British Airways y easyJet. Elegir asiento antes del check-in tiene un coste adicional que depende de la zona del avión. El suplemento estimado es de entre 15 y 30 euros. Fast Track en seguridad: se paga en aeropuertos como Madrid, Barcelona, Dublín o Manchester. AENA y otros aeropuertos cobran por pasar por el control prioritario, más rápido y con menos turistas que te incomoden. El suplemento estimado es de entre 6 y 15 euros. Recargo por reservar por teléfono: se paga en varias aerolíneas internacionales. Llamar y hablar con una persona para reservar puede costar dinero adicional. Si no haces la reserva online o por alguna agencia de viajes, los billetes pueden llevar un suplemento estimado de hasta 30 euros. Segunda plaza para pasajeros de talla grande: se paga en varias aerolíneas estadounidenses. Si el pasajero no cabe con los reposabrazos bajados, algunas compañías exigen comprar un segundo asiento. El suplemento estimado es de entre 80 y 150 euros y algunas compañías lo cobran parcialmente después.

En Canarias, donde el transporte aéreo es esencial para la movilidad interinsular y el turismo, estas prácticas suponen un golpe directo a residentes y visitantes. Con más de 40 millones de pasajeros al año en los aeropuertos del archipiélago, cada suplemento puede suponer un coste acumulado enorme.

Los pasajeros deben conocer sus derechos

A pesar de este panorama, los derechos de los pasajeros siguen protegidos por ley. El Reglamento Europeo EU261 y el Convenio de Montreal garantizan compensaciones de entre 250 y 600 euros por retrasos o cancelaciones, y hasta 1.920 euros por equipaje perdido o dañado. Sin embargo, según AirAdvisor, menos del 20 % de los viajeros europeos reclaman lo que les corresponde.

Mientras el Parlamento Europeo estudia prohibir el cobro del equipaje de mano, la realidad es que las aerolíneas siguen explotando los vacíos normativos. Hasta que la medida entre en vigor, los pasajeros deberán seguir atentos para que se cumplan sus derechos. Como recuerda AirAdvisor, "los suplementos absurdos no desaparecerán por arte de magia, solo la presión de los consumidores puede frenarlos".