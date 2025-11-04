La canaria María Cruz, nominada en la séptima gala de 'Operación Triunfo 2025'

Operación Triunfo 2025 vivió su emocionante Gala 7, marcada por la expulsión de Laura Muñoz y la nominación de Cristina y María Cruz. El evento fue transmitido en directo por Prime Video en España y en varios países de Latinoamérica, y ya está disponible a la carta para los suscriptores.

La gala comenzó con los concursantes cantando todos juntos el tema Qué bonito es querer, de Manuel Carrasco. Tras esto, actuaron las dos nominadas de la semana, Olivia y Laura Muñoz. Después, el resto de los concursantes interpretaron sus temas y recibimos la actuación invitada de la gala, que corrió a cargo de Nil Moliner. A continuación, vivimos una nueva expulsión: el público salvó a Olivia con un 67% de los votos, así que fue Laura Muñoz quien finalmente abandonó la Academia. Después, se anunciaron los nombres de los tres favoritos de la audiencia esta semana, Guillo Rist, Cristina y Claudia Arenas, siendo Claudia Arenas la Favorita con el 49% de los votos. Para terminar, el jurado nominó a Tinho, Cristina, Guille Toledano y María Cruz. Finalmente, Guille Toledano fue salvado por los profesores y Tinho por sus compañeros, dejando a Cristina y María Cruz como las nominadas definitivas de esta Gala 7.

Como novedad en esta gala y ampliando la experiencia del directo, Prime Video ha ofrecido por primera vez contenido exclusivo tras las nominaciones: los fans han podido disfrutar de una entrevista exclusiva de Noemí Galera con Laura Muñoz, la concursante recién expulsada, dentro de la Academia. Posteriormente, la audiencia ha tenido acceso en exclusiva al regreso de los concursantes a la Academia tras la gala, todo ello a través de Prime Video.

Las firmas de discos de OT 2025 tendrán lugar el 15 de noviembre en Barcelona, Madrid y Valencia

Prime Video ha anunciado, en la gala de este lunes, que las esperadas firmas de discos de esta edición de Operación Triunfo tendrán lugar el sábado 15 de noviembre en Barcelona (Olímpic Arena de Badalona), Madrid (IFEMA MADRID Pabellón 12) y Valencia (L'Alqueria del Basket), de 10:00 h a 13:00 h. Por primera vez desde que empezó esta edición, los fans del programa podrán disfrutar de una experiencia única conociendo a sus concursantes favoritos en persona.

El disco oficial, Lo Mejor de OT 2025: Parte 1, ya disponible en preventa

La preventa del disco oficial de la edición, Lo Mejor de OT 2025: Parte 1, ya está disponible en Amazon.es. A partir del viernes 14 de noviembre, saldrá a la venta de forma oficial en todos los puntos de venta disponibles. En línea con otros años, no se podrá acceder a la cola de las firmas sin una copia de Lo Mejor de OT 2025: Parte 1.