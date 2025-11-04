Canarias entra en la alerta por riesgo de incendios forestales ante el episodio de calor y aire seco
Las altas temperaturas y la calima elevan la preocupación en las islas
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación y declara la alerta por riesgo de incendios forestales en las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).
La medida entra en vigor desde las 10:00 horas del 4 de noviembre de 2025, según lo dispuesto en el Decreto 60/2014, de 29 de mayo.
La decisión se adopta tras analizar la información meteorológica disponible y ante la previsión de un episodio de aire seco, cálido y con ligera calima, que afectará al Archipiélago durante los próximos días.
Sobre la alerta
Las temperaturas serán anormalmente altas para el mes de noviembre, con máximas que alcanzarán e incluso superarán los 30 ºC. Se espera además una inversión térmica a cotas bajas y humedad relativa inferior al 30 % a partir de unos 400 metros de altitud.
El viento será flojo, de componente este y sur, aunque el miércoles a mediodía rolará a régimen de alisio.
Recomendaciones ante el riesgo de incendios
Cómo prevenir:
- Es muy probable que las Autoridades locales hayan prohibido hacer fuego en época de verano y no haya autorización ni para quemar rastrojos, ni para utilizar barbacoas, (ni tan siquiera en las áreas recreativas habilitadas a tal efecto).
- En caso de vientos fuertes y altas temperaturas, hay que abstenerse de encender fuego en el exterior, ni siquiera en barbacoas, jardines o parcelas privadas.
- No tire cerillas, fósforos o colillas. Tampoco tire papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o material combustible susceptible de originar un incendio.
- En zonas forestales no utilice desbrozadoras, motosierras, grupo de soldadura o amoladora.
- En épocas de riesgo de incendios, para adentrarse en el monte es conveniente conocer bien el terreno, las vías de comunicación, caminos alternativos y procurar caminar siempre por zonas de gran visibilidad. Si va a practicar senderismo, en especial en compañía de mayores y niños, procure no salirte de los circuitos señalizados.
- No acampe nunca fuera de las zonas habilitadas para tal fin, especialmente en áreas apartadas de las vías de acceso. En caso de incendio podría quedar rodeado por el fuego.
Cómo actuar:
- Si ve un incendio, llame siempre al teléfono de emergencias 1-1-2.
- Observe la dirección del fuego y prevea rápidamente una vía de escape.
- Si el foco es pequeño, trate de apagarlo batiéndolo con ramas, echándole agua o tierra.
- Si no es posible apagarlo, no corra ladera arriba, trate de alejarse bajando por las zonas laterales, y en sentido contrario al viento.
- Mantenga la calma, no corra, prestando atención al terreno que pisa.
- Si puede, diríjase a zonas desprovistas de vegetación o ya quemadas. No huya hacia hondonadas o barrancos.
- Vigile la dirección del viento y sus posibles cambios.
- Si hay humo en la zona, tápese la boca y nariz con un pañuelo húmedo.
- No intente atravesar a pie o en vehículo las zonas con fuego o humo, porque la falta de visibilidad puede hacerte sufrir un accidente.
- Evite llamar por teléfono, a fin de evitar que se colapsen las líneas. En caso de emergencia no dude en llamar al 1-1-2.
Desde la Dirección General de Emergencias se recuerda que estas condiciones aumentan significativamente el riesgo de incendios forestales. Se recomienda evitar el uso de fuego en zonas rurales o forestales, no arrojar colillas ni residuos combustibles y seguir en todo momento los consejos de autoprotección difundidos por el Gobierno de Canarias.
