Canarias registra la cifra más baja de parados de larga duración desde 2009

El paro de larga duración en Canarias ha caído a su nivel más bajo desde febrero de 2009. Así lo ha comunicado este martes el Ejecutivo autonómico, que celebra los datos registrados en octubre como “los mejores en más de una década” para este colectivo, según ha destacado la viceconsejera de Empleo, Isabel León.

El descenso mensual entre las personas que llevan más de un año buscando trabajo ha sido del 0,70 %, mientras que la caída interanual se sitúa en el 8,50 % respecto al mismo mes de 2024. Aunque el paro general subió un 1,59 % en octubre, el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, recordó que este repunte es habitual al finalizar la temporada turística de verano, coincidiendo con el fin de muchos contratos temporales.

Más personas buscan empleo por primera vez

Uno de los fenómenos positivos que destaca el Gobierno canario es el aumento de personas que se incorporan por primera vez al mercado laboral. Casi un tercio de los nuevos inscritos en el paro en octubre no tenían experiencia previa. Para el Ejecutivo, este dato es indicativo de un contexto económico favorable que anima a más ciudadanos a buscar empleo.

El paro desciende en mujeres, jóvenes y mayores de 45 años

El análisis por sexo y edad también refleja datos alentadores. El desempleo femenino bajó un 6,9 % en comparación con octubre de 2024, lo que supone 6.309 mujeres menos en las listas del paro. En el caso de los hombres, la reducción fue del 8,1 %, con 5.510 desempleados menos.

En cuanto a los tramos de edad, los menores de 25 años registraron una bajada del 9,65 %; el grupo de entre 25 y 45 años descendió un 8,61 %, y los mayores de 45 años un 6,57 %.

Caída del paro en todos los sectores y subida de contratos indefinidos

Por sectores económicos, el mayor descenso interanual del desempleo se produjo en el sector primario, con un 12 % menos de parados, seguido de la construcción (-11,84 %) y el comercio (-6,82 %). También se redujo un 12,13 % el número de personas desempleadas sin experiencia laboral previa.

Las contrataciones aumentaron un 4,45 % respecto a septiembre, con un total de 70.445 nuevos contratos en octubre. De ellos, el 42,86 % fueron contratos indefinidos, una ligera subida del 0,36 % con respecto al mes anterior.

El empleo femenino también creció, ya que el 49,65 % de los nuevos contratos fueron firmados por mujeres (+4,83 %), mientras que el 50,35 % correspondió a hombres (+4,09 %).

La hostelería lideró la creación de empleo, con el 34,65 % de los contratos registrados en octubre (24.408 en total), lo que supone un aumento del 5,80 % respecto a septiembre y una mejora también frente al mismo mes del año anterior.