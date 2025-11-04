Canarias propone una inversión récord en ciencia básica a costa de la lucha contra la brecha digital

La ciencia canaria tendrá este año un récord de inversión pública. La Consejería de Universidades, Ciencia y Cultura invertirá un total de 42 millones de euros en investigación básica, 12 millones más que en 2025 y un 10% del presupuesto total del área. Sin embargo, este aumento –el mayor de todo el área– se ha conseguido gracias a un recorte en el programa de apoyo al despliegue de la Sociedad de la Información, que trabaja para cerrar la brecha digital en la población y que este año apenas recibirá 11 millones de euros, 24 millones menos que el anterior.

Es una de las conclusiones que se sustraen de la partida dedicada a Universidades, Ciencia y Cultura en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, que para el próximo año ascenderá a 424 millones de euros. En concreto, el Gobierno de Canarias invertirá 3,8 millones de euros más que el año anterior –un 3,56% del total de los fondos para el Archipiélago– en tres pilares: «la educación superior, la ciencia y la creatividad».

En el cómputo general de la comunidad autónoma, el aumento de fondos de esta Consejería es, sin embargo, irrisorio. Apenas supone un 0,46% del incremento presupuestario que recibirá toda la comunidad autónoma: un total de 813 millones de euros.

Recortes

«Es la que menos crece de todo el proyecto presupuestario», sentenció la diputada socialista Alicia Pérez Hernández, que afeó que se eleve más el gasto en promoción institucional que en ciencia: «prevalece la imagen sobre el conocimiento». Sus palabras fueron ratificadas por la diputada de Nueva Canarias (NC), María Isabel Saavedra, quien elevó el recorte en I+D+i a 12,5 millones.

Migdalia Machín, consejera del área, declaró ante el Parlamento que el objetivo de estas cuentas será «reforzar la educación superior, impulsar la ciencia y proteger la cultura».

«Con estos fondos, el Gobierno de Canarias reitera su compromiso con la educación superior, la ciencia y la creatividad como pilares de nuestro desarrollo», insistió.

Machín destacó que el modelo productivo hacia el que quiere avanzar Canarias es el del conocimiento y la innovación, el empleo cualificado, el valor añadido y la cohesión territorial.

Menor dependencia europea

La consejera puso en valor que la mayor parte de los presupuestos son fondos propios, frente a la dependencia de ejercicios anteriores. «El año pasado la mayoría de nuestro presupuesto provenía de los fondos Next Generation de la UE. Para 2026, tan solo el 8,26% de los fondos provendrán de la hucha europea».

Machín también anunció que su área es una de las más cumplidoras en ejecución presupuestaria, que a dos meses de finalizar el año alcanza el 77%.

El 66% de los fondos, a las universidades

El 66% de los fondos irán destinados a las universidades públicas, que este año recibirán 281 millones de euros en concepto de «Financiación a las Universidades Canarias», un 2,8% más que el año anterior, lo que representa 7,7 millones de euros adicionales.

A este montante se suman otras partidas procedentes de la Aciisi, de transferencias de I+D o de la Dirección de Cultura y Patrimonio, además de los acuerdos con otras consejerías.

«En total, las universidades recibirán más de 312 millones de euros del Gobierno de Canarias», insistió la consejera, destacando que se trata del presupuesto más alto de la historia de la educación superior isleña. La Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) recibirán este año 5 millones adicionales «para garantizar su funcionamiento».

En total, la ULL recibirá 141,9 millones de euros y la ULPGC 125 millones. El Gobierno ha reservado también 557.000 euros para los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Este año se dedicará una partida de 65 millones de euros a la Agencia Canaria de Investigación, «la partida más alta de su historia y solo con fondos propios».

Los contratos predoctorales crecerán en cinco plazas más hasta llegar a 95, «35 más desde que llegamos», señaló Machín.

Además, se financiarán proyectos como el Gran Telescopio de Canarias (GTC), el Telescopio Solar Europeo (EST) y el programa DiploInnova, dotado con 150.000 euros, de diplomacia científica para atraer el Telescopio de Treinta Metros (TMT). El Gobierno se comprometió con la celebración del Festival Starmus, con 1,5 millones de euros que se suman a los 2,5 millones del Cabildo de Tenerife, alcanzando un total de 4 millones de euros.

46 millones en Cultura

La Consejería invertirá 46 millones de euros en Cultura y Patrimonio. «Para nosotros este crecimiento no es solo una cifra, es una declaración de principios porque queremos entender la cultura como motor económico y de cohesión», insistió Machín.

Entre los programas destacados figuran los dedicados a los videojuegos y los festivales de referencia, como el Festival Internacional de Música. Además, se destinarán 600.000 euros para elaborar la Estrategia Canaria del Sector de Videojuegos.