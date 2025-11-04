Caso Koldo: la Guardia Civil revela los mensajes de Torres sobre las trabas de Illa para comprar test en Canarias

La investigación del caso Koldo, instruida en la Audiencia Nacional, sigue desvelando detalles sobre las tensiones internas vividas durante la pandemia. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluye varios mensajes del entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en los que expresa su malestar por las dificultades para adquirir test de antígenos en pleno 2020.

Según la documentación incorporada al sumario, Torres se desahogó con Koldo García, exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, ante las reticencias del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, a autorizar la compra de pruebas diagnósticas. “Solo me queda Pedro”, escribió el presidente canario, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reflejando la presión del momento.

Los mensajes entre Torres y Koldo García

"¿Estás con José Luis? Solo me queda Pedro. Lo intentaré pero si esto no sale por el capricho de un compañero, Illa, me bajo. No aguanto más. Presentaré el recurso y buscaré la manera de apartarme", le dijo Torres en un mensaje el 2 de diciembre de 2020 a Koldo García, por aquellas fechas asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

En concreto, Torres se quejó de las reticencias de Illa a la contratación de test de diagnóstico a través de Eurofins Megalab, una de las empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo. El expresidente de Canarias le manifestó a García su descontento con la actitud de su compañero de partido, indicando que tendría que hablar con "Ábalos" o "Pedro".

Asimismo, la UCO constata en su informe la relación que mantenían Torres y Koldo, subrayando los investigadores que parece actuar como enlace entre el entonces presidente de Canarias y otras instancias superiores, llegando incluso a consultarle la manera de proceder con el presidente del Gobierno.

La Guardia Civil llega a esa conclusión después de analizar mensajes en los que Torres le preguntaba a García si estaba con Ábalos, a lo que el asesor ministerial le respondió que el ministro estaba ocupado pero que más tarde hablaría con él.

Acto seguido, el que era presidente de Canarias insistió en saber qué le parecía que escribiese a "Pedro, como opción desesperada", y García le contestó que mejor hablase directamente con José Luis Ábalos y le dijera a éste "lo que vas a mandar a Pedro".

Illa "quiere el enfrentamiento y lo tendrá"

"No hay puta manera con Illa!! Le he pedido un jodido mes de prueba sólo y ni así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá! Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias", se quejó Torres a Koldo, quien le respondió que le entendía y que insistiera al ministro de Sanidad con que era una "prueba".

Acto seguido, Torres dijo a Koldo que el Gobierno central se iba a poner a "todo Dios en contra" y que le daban "putas ganas de tirar la toalla". "Estoy al límite. No quiero que me ayuden. Solo quiero que no me jodan", se lamentó el entonces presidente de Canarias.

Torres le confesó a Koldo tener "una tremenda fortaleza", aunque le pidió disculpas: "Disculpa, me desahogué". "Me eligieron para defender Canarias y nací y moriré socialista. Pero no puedo más", añadió el expresidente canario.

Ante la actitud de Illa, Torres le dijo a Koldo que se comportaría como algunos presidentes autonómicos críticos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Si se quiere que yo sea un Page, un Lambán, o un tocahuevos pues será por tíos como Illa", manifestó.

Aseguró, no obstante, que "Pedro" y "José Luis" siempre tendrían su lealtad, y agradeció al exasesor ministerial por ayudarle "en todo", a lo que Koldo trató de tranquilizarle: "Lo conseguiré, ya verás".

Último esfuerzo

Al día siguiente, el 3 de diciembre de 2020, Torres volvió a contactar con García y le informó que había logrado hablar con el que era ministro de Sanidad. "Anoché me llamó Illa. Hay que hacer un último esfuerzo", le escribió al exasesor ministerial.

Horas más tarde, volvieron a comunicarse por mensaje, preguntándole Torres: "No me das una alegría..???". "Pero si está José con Pedro en el Congreso", le respondió García, añadiendo que tenía que ir con Ábalos a Alicante y que le llamaría más adelante.

Un día más tarde, el 4 de diciembre, Torres le agradeció a Koldo el esfuerzo y le mostró su descontento con una supuesta falta de compromiso por parte de Illa, asegurando que firmará un decreto "y ya veremos qué pasa".

24 horas después, el entonces presidente canario consultó a García qué le parecía la idea de mantener una reunión a la que asistiera el propio Torres con Sánchez, Illa y Ábalos. Tras el visto bueno del exasesor, el ahora ministro le pidió que le echara una mano mediante Ábalos para cerrar el encuentro, y un día después voló hacia Madrid.

Aunque en el informe de la UCO no se constata que hubiera una reunión como quería Torres, este último y García se telefonearon el día 6 de diciembre, y poco después el exasesor escribió al ministro Ábalos que el presidente canario le esperaba "con los brazos abiertos". "Yo sigo diciendo que él tiene razón. Espero que le puedas ayudar", le insistió.

Un contrato de casi 15 millones de euros

Tres días más tarde, el 9 de diciembre de 2020, un alto cargo del Servicio Canario de Salud, Rubén García, se puso en contacto con un socio de De Aldama, Ignacio Díaz, avisándole de la puesta en marcha de un dispositivo de manera "inminente".

Al día siguiente, el empresario Víctor de Aldama escribió a Koldo García que le llamara apenas pudiera y, sin tener constancia de si la llamada se realizó, apenas una hora después el exasesor le envió "una imagen con una fotografía de una pantalla de ordenador, donde aparece la entidad Eurofins Megalab vinculada a un importe de 14.941.696,69 euros, pudiéndose corresponder con la adjudicación del contrato", según la UCO.