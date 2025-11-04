Los centros de menores critican la premura en el plan de reubicación de los niños con asilo

Los centros de menores migrantes no acompañados de Canarias critican el plan de reubicación a la Península de los niños solicitantes de asilo. Aunque hace tiempo que los recursos de acogida reclamaban un procedimiento más escalonado, ahora varios centros gestionados por el Cabildo de Gran Canaria exigen que "se escuche a los menores" antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. Una petición que llega justo después de que cerca de una decena de menores haya recibido la orden este miércoles de presentarse ante la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias para, después, ser trasladados al recurso temporal Canarias 50.

Desde uno de los centros afectados denuncian que algunos de los niños llevan hasta cinco años en las Islas, durante los cuales han formado lazos familiares y de amistad, lo que ha generado arraigo. Sin embargo, el vínculo se ve amenazado por los traslados. En este sentido, instan a las administraciones a preguntar a los menores si desean irse: "Muchos de ellos no quieren irse. Es muy duro decirles ‘mañana tienes que hacer la maleta y marcharte"”.

Así, los centros de acogida critican que no se consulte a los menores sobre sus necesidades. De hecho, señalan que algunos niños preguntan: "¿Por qué tengo que irme? ¿Qué he hecho mal?". Más allá de la descongestión de los centros canarios, denuncian que los menores son tratados como si fueran "muebles que estorban" y, por eso, deben ser reubicados. La demanda es clara: un proceso menos abrupto, más humano y que respete los derechos de los niños.

Próximos traslados

Entretanto, el Estado asegura que ya ultima los detalles para la acogida de 567 menores migrantes no acompañados solicitantes de protección internacional de Canarias en cumplimiento con el nuevo auto del Tribunal Supremo que exige a la Administración central a acoger en un plazo "improrrogable" de 15 días a los menores con asilo. Así lo señalaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras la reunión semanal que se celebra cada martes entre el Gobierno central y el Ejecutivo regional para coordinar los traslados de los chicos al territorio peninsular.

Desde el Ministerio de Migraciones informaron del envío de un oficio a la Comunidad Autónoma solicitando el traslado de 100 menores desde los centros de acogida del Archipiélago al centro de derivación Canarias 50 - un recurso gestionado por el Estado en el que, según el compromiso adquirido por ambas administraciones, los jóvenes no podrán permanecer alojados por más de dos semanas -. De efectuarse esta derivación, aseguran que quedarán 269 menores solicitantes de asilo a los que acoger.

Fuentes ministeriales confirmaron que desde Madrid están dispuestos a cumplir con el último auto del Tribunal Supremo antes del plazo establecido, que expira el 20 de noviembre, "siempre que el Gobierno canario cumpla también con sus obligaciones", como el envío de los expedientes, las autorizaciones necesarias para los traslados a la Península y la documentación requerida.

En este contexto, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, subrayó que "es fundamental" que el Gobierno canario remita la documentación de cambio de guarda de los menores que ya han sido trasladados a la Península, ya que su falta está generando "problemas tanto para las entidades encargadas de su acogida como, sobre todo, para los propios menores".