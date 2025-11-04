Defensa
El comandante Guglieri toma posesión como jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea
El comandante Tanausú David Guglieri Paadín tomó posesión este lunes como jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) n.º 22 en el Acuartelamiento Aéreo Peñas del Chache, ubicado en Haría, en Lanzarote. Al acto, presidido por el general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal, asistieron autoridades militares. El comandante Guglieri agradeció la confianza depositada en él.
