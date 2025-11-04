Fernando Clavijo cree que la UCO deja "bastante mal" a Torres y demuestra que "mintió", aunque no pide su dimisión

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cree que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido parcialmente este lunes deja "bastante mal" al que fuera presidente regional y actual ministro de Política territorial y Memoria democrática, Ángel Víctor Torres, y demuestra que "mintió y faltó a la ley".

En todo caso, Clavijo no ha pedido aún su dimisión ni reclamado su cese al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, al considerar que esa "es una decisión que tiene que tomar él" a título personal o el propio presidente español.

"Ahí va en función de lo que estime conveniente, si quiere dimitir, o de lo que decida el presidente del Gobierno de España, si le quiere cesar o no; pero eso ya son decisiones que a nosotros se nos escapan", aseveró Clavijo en declaraciones al programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, recogidas por Europa Press.

El presidente regional dijo que en estos casos en curso judicial él suele "ser prudente", entre otras cosas por la "caza y captura" a la que le sometieron a él desde el PSOE hace años, pero consideró que, con la parte del informe de la UCO que se ha hecho pública, se demuestra que el ministro canario "faltó a la verdad".

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, este martes en el Parlamento. / Estefanía Briganty / Acfi Press

"Faltó a la verdad en sus declaraciones a los medios y faltó la verdad en la comisión de investigación [del Senado], e incluso en la rueda de prensa que hizo", sobre su relación con los implicados en la trama y con su propio papel siendo presidente canario en relación con los contratos de las mascarillas durante la pandemia, continuó.

Torres queda "bastante mal", como "presidente y persona"

Clavijo ha considerado que, de lo leído, extrae que "no era cierto" lo que dijo Torres en su día, de que no tenía relación con los implicados en la trama, y consideró que "desde el punto de vista de las explicaciones políticas en esa foto al menos el señor Torres queda bastante mal representado".

Sobre la conversación en la que el entonces presidente Torres amenazaría con actuaciones contra una funcionaria del Gobierno autónomo, dijo que la opinión que le merece ese comentario "es francamente negativa": "Básicamente lo que está diciendo es que o hace lo que le digo o la ceso y eso evidentemente deja mal retratado a la figura del presidente y a la persona", sostuvo.