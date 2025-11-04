El Grupo Táctico ‘Canarias’ se despliega en la isla de El Hierro

Desde el martes 4 de noviembre, personal del Regimiento de Infantería “Canarias” 50 realizará patrullas terrestres en la isla de El Hierro. Estas labores tienen como finalidad reforzar la vigilancia, disuadir posibles amenazas y garantizar la seguridad de los espacios terrestres en la isla.

Esta actividad se integra en el conjunto de las Operaciones Permanentes, una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas (FAS) a la Seguridad Nacional en tiempos de paz. Estas misiones subrayan el compromiso de las FAS con la defensa integral del territorio y su capacidad para anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera comprometer la estabilidad.

El despliegue no solo permite una vigilancia eficaz del entorno, sino que también facilita un mayor conocimiento del terreno y de la realidad social de la isla. Además, fomenta la integración de los militares en la comunidad local y fortalece el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, que ejerce como Comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT), es responsable de planificar estas operaciones de presencia y vigilancia no solo en Canarias, sino también en Ceuta, Melilla y Baleares, manteniendo una coordinación constante con las autoridades civiles y militares competentes.