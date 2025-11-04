Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Interceptan un cayuco con 112 migrantes en aguas de El Hierro

En la embarcación viajaban 103 hombres y nueve mujeres

Migrantes llegados este martes a El Hierro

Migrantes llegados este martes a El Hierro

Ver galería

Migrantes llegados este martes a El Hierro / EFE

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Un cayuco con 112 personas a bordo ha llegado este martes al puerto de La Restinga (El Hierro) tras ocho días de travesía desde Gambia, según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencia en la isla.

El cayuco fue detectado por el radar del sistema de vigilancia SIVE cuando se encontraba a unos 6,5 kilómetros de la costa del sur de El Hierro, por lo que se envió a su encuentro a la Salvamar Diphda, que lo acompañó hasta el muelle.

A bordo viajaban 103 hombres y nueve mujeres procedentes de Senegal, Gambia y Guinea Conakry.

Sus ocupantes han manifestado a las asistencias sanitarias que partieron hacia Canarias hace ocho días desde Barra, localidad de Gambia situada a unos 1.600 kilómetros de navegación de El Hierro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
  2. Estas son las zonas inundables en Canarias: consulta si tu casa está en zona vulnerable ante posibles inundaciones por una DANA
  3. Sting vuelve a Canarias en 2026: entradas a la venta desde mañana para sus dos conciertos
  4. Alerta en Canarias ante la expansión marroquí sobre el Sáhara Occidental
  5. Vivir en el municipio más rico de Canarias: sus vecinos ganan el doble que en muchos lugares de España
  6. ¿Cuántos puentes habrá en Canarias en 2026?
  7. Cirugías, viajes y alcohol: así operaba la ONG que defraudó millones de dinero público para migrantes
  8. Los Eurofighter de ‘segunda mano’ llegarán a Canarias el próximo verano

Interceptan un cayuco con 112 migrantes en aguas de El Hierro

Interceptan un cayuco con 112 migrantes en aguas de El Hierro

Fernando Clavijo cree que la UCO deja "bastante mal" a Torres y demuestra que "mintió"

Fernando Clavijo cree que la UCO deja "bastante mal" a Torres y demuestra que "mintió"

Gran Canaria entra en la alerta por riesgo de incendios forestales ante el episodio de calor y aire seco

Gran Canaria entra en la alerta por riesgo de incendios forestales ante el episodio de calor y aire seco

La DGT pone un nuevo radar de tramo cerca de este centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria: está oculto tras esta señal para que los conductores no lo puedan evitar

La DGT pone un nuevo radar de tramo cerca de este centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria: está oculto tras esta señal para que los conductores no lo puedan evitar

El Grupo Táctico ‘Canarias’ se despliega en la isla de El Hierro

El Grupo Táctico ‘Canarias’ se despliega en la isla de El Hierro

Alcibiades Trancho reelegido como decano de los economistas pese a la impugnación en curso

Alcibiades Trancho reelegido como decano de los economistas pese a la impugnación en curso

Aviso a los turistas canarios: las aerolíneas te cobrarán más de 300 euros por hacer alguna de estas cosas en tus viajes

Aviso a los turistas canarios: las aerolíneas te cobrarán más de 300 euros por hacer alguna de estas cosas en tus viajes

Koldo logró implicar a Torres en los pagos a la trama de las mascarillas

Koldo logró implicar a Torres en los pagos a la trama de las mascarillas
Tracking Pixel Contents