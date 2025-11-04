Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llegan alrededor de 70 migrantes al sur de Tenerife a bordo de un cayuco

La embarcación fue escoltada hasta el puerto de Granadilla

Imagen de archivo de un cayuco llegado a Canarias.

Imagen de archivo de un cayuco llegado a Canarias.

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Cerca de 70 migrantes de origen subsahariano han sido rescatados este martes a unos seis kilómetros al sur de Tenerife, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

Este grupo de personas, del que todavía no hay un recuento exacto, fue localizado tras recibir Salvamento una llamada desde su propio cayuco, momento en el que se activó el Helimer 215, que ayudó a concretar la situación de la barcaza, y la Salvamar Alpheratz, que fue a su encuentro.

Noticias relacionadas y más

Tras localizar la embarcación, la Salvamar la escoltó hasta el puerto de Granadilla, donde les atenderá un operativo del Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
  2. Estas son las zonas inundables en Canarias: consulta si tu casa está en zona vulnerable ante posibles inundaciones por una DANA
  3. Sting vuelve a Canarias en 2026: entradas a la venta desde mañana para sus dos conciertos
  4. Alerta en Canarias ante la expansión marroquí sobre el Sáhara Occidental
  5. Vivir en el municipio más rico de Canarias: sus vecinos ganan el doble que en muchos lugares de España
  6. ¿Cuántos puentes habrá en Canarias en 2026?
  7. Cirugías, viajes y alcohol: así operaba la ONG que defraudó millones de dinero público para migrantes
  8. La DGT pone un nuevo radar de tramo cerca de este centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria: está oculto tras esta señal para que los conductores no lo puedan evitar

Llegan alrededor de 70 migrantes al sur de Tenerife a bordo de un cayuco

Llegan alrededor de 70 migrantes al sur de Tenerife a bordo de un cayuco

Los centros de menores critican la premura en el plan de reubicación de los niños con asilo

Los centros de menores critican la premura en el plan de reubicación de los niños con asilo

Los presupuestos de Economía para 2026 se vuelcan en los emprendedores y la inversión para fomentar el talento en Canarias

Los presupuestos de Economía para 2026 se vuelcan en los emprendedores y la inversión para fomentar el talento en Canarias

Canarias se posiciona como pieza clave para lograr el 30% de protección marina en España gracias a su biodiversidad

Canarias se posiciona como pieza clave para lograr el 30% de protección marina en España gracias a su biodiversidad

Canarias regresará este miércoles al otoño tras iniciar noviembre a más de 30 grados

Canarias regresará este miércoles al otoño tras iniciar noviembre a más de 30 grados

Caso Koldo: la Guardia Civil revela los mensajes de Torres sobre las trabas de Illa para comprar test en Canarias

Caso Koldo: la Guardia Civil revela los mensajes de Torres sobre las trabas de Illa para comprar test en Canarias

Canarias bajará el IGIC al 5% cuando el presidente Sánchez flexibilice la regla de gasto

Canarias bajará el IGIC al 5% cuando el presidente Sánchez flexibilice la regla de gasto

Estas son las personas más ricas de Canarias según la Lista Forbes 2025

Estas son las personas más ricas de Canarias según la Lista Forbes 2025
Tracking Pixel Contents