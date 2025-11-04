Llegan alrededor de 70 migrantes al sur de Tenerife a bordo de un cayuco
La embarcación fue escoltada hasta el puerto de Granadilla
Santa Cruz de Tenerife
Cerca de 70 migrantes de origen subsahariano han sido rescatados este martes a unos seis kilómetros al sur de Tenerife, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.
Este grupo de personas, del que todavía no hay un recuento exacto, fue localizado tras recibir Salvamento una llamada desde su propio cayuco, momento en el que se activó el Helimer 215, que ayudó a concretar la situación de la barcaza, y la Salvamar Alpheratz, que fue a su encuentro.
Tras localizar la embarcación, la Salvamar la escoltó hasta el puerto de Granadilla, donde les atenderá un operativo del Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias.
