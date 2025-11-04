Los presupuestos de Economía para 2026 se vuelcan en los emprendedores y la inversión para fomentar el talento en Canarias

El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, sacó pecho este martes por el incremento presupuestario del 8,8% –por encima de la media del total de las cuentas regionales–, hasta alcanzar los 92,6 millones de euros. Es más, aseguró que de los 7,5 millones de euros que aumenta el presupuesto, "siete de cada diez euros se destinan a inversión", lo que permitirá a las empresas "crecer, generar empleo, salir al exterior y modernizarse".

"Es una oportunidad para impulsar el crecimiento del tejido empresarial, apoyar al emprendimiento, la inversión productiva y la simplificación administrativa con el único objetivo de avanzar en la diversificación económica, insistió el vicepresidente.

Para la oposición, sin embargo, y como resumió la socialista Tamara Raya, los presupuestos de la consejería son una "oportunidad perdida" porque "renuncian a políticas transformadoras".

El vicepresidente Manuel Domínguez, conversa con la diputada del PP, Luz Reverón, en la Comisión de Presupuestos. / Ramón de la Rocha / Efe

Programa 'Concilia'

Pese a las críticas, Domínguez volvió a poner en valor, como ya hiciera en la última sesión plenaria de control al Gobierno, las medidas incluidas en el programa 'Concilia' para autónomos con la bonificación en el pago de interés de los préstamos para inversiones y la protección de los trabajadores por cuenta propia ante la incapacidad temporal, además del refuerzo de la cuota cero para aquellos autónomos que empiezan a emprender y el programa '+uno52' que favorece la contratación de personas igual o mayores de 52 años.

En relación con el comercio, la Consejería continuará con los programas de dinamización de las zonas comerciales abiertas y de transformación digital del comercio, a través de Canarias destino comercial inteligente. Como novedad, en 2026 se pondrá el foco en los mercados tradiciones cuyo presupuesto pasa de un millón de euros a 3,1 millones.

"Enfoque erróneo"

En cuanto a la industria, para 2026 aumentan las partidas de los programas de modernización y digitalización del sector industrial y de Industria 4.0 que ayudan a la transformación de las empresas industriales. Asimismo, se continuará con el proyecto de Construcción Industrializada con la idea de impulsar este tipo de construcciones y aliviar uno de los mayores problemas de las islas, que no es otro que el acceso a la vivienda.

Además de las críticas de la socialista Raya, el canarista Luis Campos apuntó el "enfoque erróneo" que profundizan en "un modelo económico que solo logrará seguir concentrando la riqueza en unos pocos", mientras que Nicasio Galván (Vox) lamentó que Domínguez no hable de energía dentro del sector industrial y haya decidido dejar que esa política esté en manos de una consejería que dirige Mariano Hernández Zapata "que pone el foco en la descarbonización que va en contra de una industria eficiente y productiva".