Cambio en las temperaturas este miércoles en Canarias: esto dice la Aemet

Las altas temperaturas de las últimas jornadas tenderán a bajar algo en Canarias este miércoles, cuando los cielos estarán poco nubosos en general, con intervalos matinales en el norte de las islas montañosas, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima llegará a 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria, donde la mínima será de 22, y en Santa Cruz de Tenerife las temperaturas oscilarán entre 26 y 21 grados, de acuerdo a su pronóstico, que apunta que el viento se espera del nordeste o del norte, flojo a moderado pero con tendencia a arreciar hasta ser fuerte por rachas en algunas zonas con el paso de las horas.

También habrá calima ligera en medianías y zonas altas, que disminuirá en las islas occidentales a partir de la tarde.

En las aguas del archipiélago se esperan vientos del nordeste con fuerza 2 a 4 que puede subir a 5 en determinadas latitudes, mar rizada a marejadilla que aumentará a marejada en varias zonas y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.

La predicción del tiempo para el miércoles, por islas, es la siguiente:

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales al norte y oeste. A últimas horas tenderá a nuboso. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en moderado descenso, será más significativo en zonas de interior y en la vertiente norte. Viento flojo a moderado del noroeste, girando a nordeste a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Arrecife 20 28

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales al oeste. A últimas horas tenderá a intervalos nubosos. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en moderado descenso, será más significativo en zonas de interior y en la vertiente oeste. Viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior. Girará a nordeste a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Puerto del Rosario 20 28

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde-noche tenderá a nuboso en la vertiente norte. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable en medianías del norte y zonas altas. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en extremos este y oeste. Girará a nordeste al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 27

Nubes sobre las zonas altas / Andrés Cruz

TENERIFE

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde tenderá a nuboso en la vertiente norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas, y crecerán intervalos nubosos al oeste y este. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo a partir de la tarde. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable en medianías y zonas altas. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y nordeste. Girará a nordeste a últimas horas. En cumbres centrales, viento moderado a fuerte del oeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes en horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 26

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde tenderá a nuboso en la vertiente norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo a partir de la tarde. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable el de las máximas en medianías y zonas altas. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en extremos este y oeste. Girará a nordeste al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): San Sebastián de La Gomera 20 27

Poco nuboso con intervalos matinales en costas. Por la tarde tenderá a intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al norte y este, donde son probables lluvias débiles y ocasionales. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo durante la mañana. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable en medianías y zonas altas. Viento moderado del noroeste, girando a nordeste por la tarde. En cumbres, viendo moderado de componente oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Santa Cruz de La Palma 20 26

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde tenderá a nuboso en la vertiente norte, donde hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo a partir de la tarde. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable el de las máximas en medianías y zonas altas. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en extremos oeste y nordeste, girando a nordeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Valverde 20 25