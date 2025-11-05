Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros desde este jueves

El aviso afecta a la costa norte y oeste de El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, además del litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria

Dos personas observan el oleaje.

Dos personas observan el oleaje.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago a partir de las 00.00 horas del jueves, 6 de noviembre.

Así lo ha indicado el Ejecutivo regional, que agrega que esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, la prealerta se activará en la costa norte y oeste de El Hierro, La PalmaLanzarote y Fuerteventura; además del litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

De esta manera, se espera mal estado del mar por oleaje de mar combinada de 2-3 metros con viento del norte y nordeste fuerza 4-5 (20-40 kilómetros/hora); marejada y mar de fondo del noroeste de 2-3 metros.

