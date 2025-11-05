El caso de las mascarillas enfría la relación entre Clavijo y Torres

Las revelaciones sobre el expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que aparecen en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil –entregado a la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia en las Islas–, han provocado un terremoto en el panorama político canario y han dinamitado la complicidad que, hasta ahora, existía entre el líder de los socialistas canarios y el actual presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, quien ha pedido «responsabilidad política» al ministro.

A pesar de ser rivales políticos y no estar siempre en el mismo barco, ambos habían demostrado respeto personal e incluso cierto cariño mutuo. Pero ayer, tras conocerse la totalidad del informe, hubo un cruce de ataques y reproches que suponen un punto de inflexión en su relación.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no encontró indicios suficientes para imputar al ministro por su implicación en la trama corrupta liderada por Víctor de Aldama y Koldo García –que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento–, pero los mensajes que intercambió durante su etapa como presidente de Canarias con los investigados no convencieron a Clavijo, quien afirmó ayer que la información deja «bastante mal» a su predecesor y le pidió que asumiera responsabilidades políticas.

Pieza clave

Las conversaciones que aparecen en el informe demuestran que Torres se convirtió en una pieza clave para sacar adelante los contratos millonarios que la trama cerró en el Archipiélago. Y certifican, además, que tuvo trato con De Aldama, a pesar de que el ministro lo había negado.

«Faltó a la verdad en sus declaraciones a los medios y faltó a la verdad en la comisión de investigación [del Senado]», defendió ayer Clavijo, quien insistió en que «desde el punto de vista de las explicaciones políticas, el señor Torres queda bastante mal representado».

En cualquier caso, Clavijo evitó ir más allá y, por el momento, no ha reclamado la dimisión del ministro ni su cese por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Considera que se trata de una decisión personal o del jefe del Ejecutivo central. «Ahí va en función de lo que estime conveniente, si quiere dimitir, o de lo que decida el presidente del Gobierno de España; pero eso ya son decisiones que a nosotros se nos escapan», aseveró el líder de Coalición Canaria (CC).

Clavijo trató de mantener un tono prudente, apelando a su propia experiencia con procesos judiciales abiertos y a la «caza y captura» que, según dijo, sufrió años atrás por parte del PSOE. Esa empatía, sin embargo, no le impidió lanzar un reproche directo a Torres: a su entender, el informe de la UCO evidencia que el ministro faltó a la verdad.

La dureza del nacionalista sorprendió a Torres, quien se mostró molesto con las palabras de su sucesor. El ministro de Política Territorial consideró injusto el tono de Clavijo y lamentó que no haya tenido, al menos, un gesto de reconocimiento tras la publicación de los hallazgos, como él sí tuvo en su día cuando se archivaron las causas judiciales que afectaban al líder de CC. «Es alguien con quien tengo una buena relación y no esperaba esas afirmaciones con respecto a mí», reconoció el socialista, quien recordó que cuando fue Clavijo el que estaba imputado «no asumió responsabilidades políticas y se mantuvo como presidente del Gobierno».

A juicio de Torres, esa falta de cortesía institucional y personal ha supuesto una decepción. El ministro recordó que la propia UCO deja claro en su informe que no hay indicios de delito en su actuación y subrayó que, tras meses de insinuaciones y titulares que, según denunció, han dañado su honor, esperaba un mínimo de empatía por parte de Clavijo. «He sufrido un ataque difamatorio, con insidias, con falsedades, con vilezas..., de las que se han hecho eco, incluso las han amplificado, partidos políticos», reprochó Torres, quien aseguró que en política también debería haber espacio para el reconocimiento cuando la justicia despeja dudas.

Torres aprovechó el cruce de reproches para devolverle la pelota a Clavijo. «Él debería hacer autocrítica si se habla de engañar a los canarios», afirmó, recordando que hace más de dos años el Gobierno autonómico conformado por CC y PP prometió reducir el IGIC en dos puntos y aún no lo ha cumplido.

A los populares tampoco les convencen las explicaciones de Torres y han pedido su comparecencia urgente en el Congreso. El secretario general del PP, Miguel Tellado, incluso pidió ayer la dimisión del ministro. «A Torres lo han pillado y bien pillado. No puede seguir en su puesto ni un minuto más», defendió.