La consejera Barreto apuesta por el despliegue territorial de la Policía Canaria en 2026

El aumento de dotación económica para "consolidar el despliegue territorial" de la Policía Canaria "es una decisión estratégica" del Gobierno que preside Fernando Clavijo por la Seguridad Pública. Para ello, se destinarán 28,1 millones de euros (un incremento del 21,29%) de los 386,7 millones a los que ascienden los presupuestos para 2026 de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad que dirige Nieves Lady Barreto y que este miércoles explicó en el Parlamento.

Junto a la "apuesta" por el cuerpo policial autonómico, el grueso de las partidas de la consejería, que la nacionalista Jana González calificó como "la sala de máquinas del servicio público canario", se concentra en Justicia, cuyo peso en las cuentas es del 56,7% (210,3 millones) y experimenta un crecimiento del 6,3%., es decir, 12 millones más que en 2025.

Garantizar el cumplimiento de objetivos institucionales y estratégicos para un modelo de seguridad pública autonómico eficaz, moderno y próximo conlleva, según explicó Barreto, que se incremente también el gasto de personal un 2,8% -5,1 millones- con el fin de abonar las horas extras y los complementos retributivos de los agentes y, además, asumir los nuevos 187 efectivos (143 por oposición libre, 32 por promoción interna y 12 más por concurso) para lograr "un modelo de seguridad pública autonómico eficaz, moderno y próximo".

La consejera Nieves Lady Barreto durante su comparecencia en el Parlamento. / Álex Rosa

Infraestructuras judiciales

Y por lo que se refiere a Justicia, 24 millones se destinan a la asistencia gratuita a la ciudadanía y, sobre todo, un 63,9% de las inversiones se dirigen a infraestructuras judiciales, tales como el inicio de la obra del Palacio de Justicia de Fuerteventura, el Edificio Judicial de Santa Cruz de La Palma o las obras de adaptación de los juzgados San Bartolomé de Tirajana.

"No sabemos hasta cuando se va a estar incrementando la estructura administrativa con nuevos empleados públicos", cuestionó Paula Jover (Vox), mientras que la socialista Rosa Bella Cabrera incidió en que no se apueste por la "simplificación administrativa ni por la justicia social ni la mediación familiar y relega la Memoria Democrática a un segundo plano".

Frente a estas críticas, los grupos gubernamentales (CC, PP, ASG y AHI) aseguraron que el presupuesto de la consejería de Barreto "pone la administración al servicio de la gente, y no al revés" y, como resumió la nacionalista González "acabará con la percepción de que la administración pública es sinónimo de burocracia, papeles y espera" al consolidar un modelo basado en la transparencia y la agilidad en la tramitación de los expedientes.

