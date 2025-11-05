Parque móvil en Canarias: la mitad de los coches puede ir por zonas de bajas emisiones, pero un 20% tiene más de 25 años

La mitad de los vehículos matriculados en Canarias estaban catalogados, a cierre de 2024, como de 0 emisiones, ECO o con etiqueta C, es decir, que están dotados de motores que contaminan menos y son más eficientes y, por tanto, pueden circular sin restricciones por las zonas de bajas emisiones.

Ahora bien, el parque móvil de Canarias tiene una edad media "considerablemente alta", según constata el Instituto Canario de Estadística (Istac): uno de cada cinco vehículos que hay en las islas tiene más de 25 años, mientras que apenas el 8% tiene una antigüedad inferior a los dos años.

La edad media de los vehículos en Canarias es de 16,22 años, y entre aquellos vehículos que tienen más de 30 años, la edad media se sitúa en 38,4.

En total son 946.590 vehículos de los 1.932.862 que componen el parque móvil de Canarias, que creció un 1,3% el pasado año, los catalogados como de 0 emisiones, ECO o con etiqueta C.

Tasa por cada mil habitantes

La tasa de vehículos por cada mil habitantes en Canarias no ha dejado de crecer desde 2010, hasta cuando se remonta este indicador en el histórico del Istac.

En 2024 había en el archipiélago 867,20 vehículos por cada mil habitantes, frente a los 866,58 de 2023, los 849,29 de 2022, los 840,21 de 2021 y los 855,77 de 2020. Diez años antes, esa tasa se situaba en los 729,86 vehículos por cada mil habitantes.

Tipo de vehículos

En cuanto al tipo de motorización, el Istac recoge que más del 95% del parque de automóviles y ciclomotores utiliza como único combustible la gasolina o el diésel: en 2024 había un 64,6% de vehículos de gasolina (1.223.603) y un 31,1% de vehículos diésel (588.316).

Sin embargo, advierte de que el número de vehículos que utilizan energías alternativas en Canarias "crece con fuerza" en los últimos años.

En 2024 había 74.381 turismos con estas características, lo que supone un 34,2% más que en 2023.

Los motores híbridos de gasolina y diesel (eléctricos y eléctricos enchufables) son mayoría y representan casi tres de cada cuatro de este tipo de turismos (un 74,7%).