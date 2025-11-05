Estos son los dos únicos canarios en la lista de 'Los 100 españoles más ricos de 2025': sus propiedades te suenan mucho

La prestigiosa revista Forbes ha publicado hoy la lista de 'Los 100 españoles más ricos 2025'. Este ranking ofrece una visión detallada del panorama económico nacional, destacando a las personas y sectores que impulsan el crecimiento económico a pesar de los desafíos globales. Este año, además de empresarios habituales, se suman nuevas caras provenientes de sectores como el turismo y la tecnología. En Canarias, también destacan dos empresarios que forman parte de esta exclusiva lista, junto a otros que lideran los mayores patrimonios de las islas.

Canarias no es de las comunidades con mayor número de personas ricas, ya que solo dos figuran en el listado, y es necesario llegar hasta el puesto 37 para encontrar al primero. Por otro lado, la Comunidad de Madrid, con 29 personas, Cataluña con 28 y Baleares con 11, lideran el ranking de acumulación de riqueza. En la primera, se concentran 46.788 millones de euros, con una media de 1.613 millones por persona, mientras que en Cataluña la riqueza acumulada asciende a 29.723 millones de euros, con un promedio de 1.062 millones por persona.

Estas son las cinco personas más ricas de España

En la lista de los cinco españoles más ricos, únicamente hay una novedad respecto al año 2024. En ella aparecen nombres conocidos por todos como son: los dueños de la mayor empresa textil del país, el presidente de un equipo de baloncesto y de una cadena de supermercados, o el principal accionista de un banco gallego. Todos ellos acumulan gran parte de la riqueza del país y generan miles de puestos de trabajo.

Estos son los 100 españoles más ricos de 2025 / Forbes

Los 5 españoles más ricos:

Amancio Ortega (109.900 millones de euros) : accionista mayoritario de Inditex, fundador del imperio textil, y uno de los diez hombres más ricos del mundo. La valoración de Inditex ha caído más de un 8% y eso ha recortado su patrimonio en algo más de 10.300 millones de euros . Aun así, Ortega continúa al frente con enorme distancia. El empresario concentra su patrimonio a través de Pontegadea, la sociedad de su propiedad que también colabora con su propia fundación benéfica.

Ellos, junto con los otros 95 empresarios, tienen la capacidad de generar una parte significativa de la riqueza nacional y realizar una importante contribución a nuestro PIB. Esto no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también fomenta la creación de empleos, mejora la infraestructura y fortalece la competitividad de España en el mercado global.

Estos dos empresarios canarios figuran en la lista de 'Los 100 españoles más ricos 2025' / ChatGPT

Eustasio López González es el canario más rico

El propietario del Grupo Lopesan, Eustasio López, es el canario con mayor patrimonio según la última lista de la revista Forbes. Con una fortuna estimada en 1.300 millones de euros, el empresario grancanario ha incrementado su riqueza en 100 millones respecto al ranking de 2024, consolidándose como una de las grandes fortunas del sector turístico español.

Así es Eustasio López / LP

Aunque mantiene la misma posición que el año anterior, López sigue concentrando buena parte de su fortuna a través de Invertur Helsan S.L., sociedad con la que controla el 51 % de las acciones del Grupo Lopesan. Este conglomerado hotelero cuenta con establecimientos en Canarias, Alemania, Austria y Punta Cana, y se ha posicionado como una de las marcas más sólidas del turismo europeo.

Además, el empresario actúa como inversor y posee participaciones en compañías como Sacyr y Delta Island SARL, esta última con sede en Luxemburgo.

Así es Eustasio López González

Este empresario canario nació en Agüimes el 27 de octubre de 1953. Con 72 años de edad, Eustasio López se ha convertido en uno de los mayores referentes de la economía de Canarias. Su trayectoria arrancó cuando con 14 años, tras la muerte de su padre, entra en la actividad empresarial familiar. En 1972, junto a sus hermanos, constituye la sociedad Hijos de Francisco López Sánchez, germen de lo que hoy es el conglomerado conocido como Grupo Lopesan.

Boda del hijo de Eustasio López / José Carlos Guerra

La compañía creció en el sector constructor, participando en grandes obras y urbanizaciones en Gran Canaria. A partir de los años noventa, el salto al turismo convirtió a Lopesan en uno de los grupos hoteleros más importantes del país. Hoy opera 20 establecimientos en cuatro países y suma cerca de 17.000 camas turísticas, con Meloneras como su gran laboratorio de expansión y posicionamiento internacional.

López ha recibido premios y reconocimientos institucionales por su aportación al desarrollo económico y turístico del archipiélago, desde la Medalla de Oro de Canarias hasta distinciones universitarias por mecenazgo. Actualmente, el empresario sigue al frente de la estrategia del grupo, apoyado por sus hijos, y el holding mantiene planes de crecimiento en Gran Canaria y Caribe, entre expansión hotelera e internacionalización.

J.Manuel Brito, Antonio Morales, Eustasio López y Yerou Lobo, de izquierda a derecha, ayer tras la firma del convenio. / LP

También estuvo salpicado por el caso 18 Lovas. La fiscalía está llevando a cabo una investigación desde 2021 sobre una red de prostitución infantil que, supuestamente, reclutaba a menores entre 2015 y 2016 mediante una agencia de azafatas, gogós o animadoras con el fin de explotarlas como acompañantes o prostitutas.

Un imperio turístico mundial con sello canario

El Grupo Lopesan gestiona actualmente 13 hoteles, de los cuales 11 están en Gran Canaria y 2 en Fuerteventura. Su oferta combina resorts familiares con espacios exclusivos de lujo y bienestar, todos con una categoría mínima de cuatro estrellas.

Estos son los hoteles que tiene en Canarias el Grupo Lopesán:

Gran Canaria

Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel *****

Lopesan Baobab Resort *****

Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa *****

Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso *****

Abora Continental by Lopesan Hotels ****

Abora Catarina by Lopesan Hotels ****

Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels ****

Abora Buenaventura by Lopesan Hotels ****

Kumara Serenoa by Lopesan Hotels ****

Corallium Beach by Lopesan Hotels *** +

Corallium Dunamar by Lopesan Hotels ***+

Fuerteventura

IFA Altamarena by Lopesan Hotels ****

IFA Villas Altamarena ****

Cinco de estos establecimientos son resorts de cinco estrellas, reconocidos por su diseño, su oferta gastronómica y sus servicios de primer nivel. Además, la compañía cuenta con spas de última generación, campos de golf, casinos y restaurantes gourmet, que han convertido a Lopesan en un referente internacional del turismo de alta gama. Además, compró el hotel Miguel Ángel de Madrid, uno de los más reconocidos y lujosos de la capital.

Gracias a esta apuesta por la calidad y la innovación, el grupo ha logrado atraer tanto a turistas nacionales como a viajeros internacionales, reforzando el prestigio del sector hotelero canario en el mundo.

Wolfang Kiessling es el otro canario de la lista

El que hasta no hace muchos años era el canario más rico del archipiélago, ha perdido puestos en la clasificación. El presidente y fundador de lugares tan emblemáticos como Loro Parque, Siam Park y el Acuario Poema del Mar, ocupa el puesto 98 de la clasificación. El empresario de origen alemán tiene una fortuna de 450 millones de euros y es uno de los nombres más influyentes del turismo canario de los últimos 50 años.

Wolfgang Kiessling es el creador de Loro Parque / Europa Press

Wolfang Kiessling llegó a las Islas Canarias en los años 70, donde abrió su primer parque en 1972, y desde entonces ha levantado un grupo que ha convertido a Tenerife y Gran Canaria en referente mundial de ocio, naturaleza y conservación. Tiene tres de las instalaciones que hoy son parte del escaparate internacional del archipiélago.

Loro Parque fue su primera apuesta en Puerto de la Cruz, y lo que comenzó como un zoológico especializado en loros, medio siglo después, es un centro de investigación, reproducción y conservación animal de reconocimiento internacional.

El gran salto estratégico llegó con la diversificación. Kiessling impulsó la hotelería vinculada a ocio premium y decidió apostar por el parque acuático. En 2008 inauguró Siam Park, el parque acuático número uno del mundo según TripAdvisor durante varios años consecutivos. En 2017, abrió en Las Palmas de Gran Canaria el acuario Poema del Mar.

La estrategia Kiessling se resume en productos turísticos que son el icono de donde se construyen, poniendo a Canarias en el mapa global. Su grupo emplea a miles de personas y se ha convertido en uno de los mayores embajadores de las islas.

El turismo es el motor económico de Canarias

Pocas cosas son tan evidentes como el hecho de que el turismo es la principal fuente de ingresos del archipiélago. Dos de las mayores fortunas, incluidas entre las 100 personas más ricas de España, están vinculadas a este sector. Gracias a ello, Eustasio López González y Wolfang Kiessling dan cada año trabajo a miles de canarios. Aunque algunos ciudadanos critican la masificación, el turismo ha demostrado ser un pilar fundamental que sustenta a gran parte de la población de Canarias.