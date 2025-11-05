Política Territorial prioriza la "seguridad hídrica" y la creación de la Agencia Canaria de Emergencias en los presupuestos de 2026
El consejero Manuel Miranda defiende unas cuentas que la oposición recuerda que suponen el 0,94% de los 12.491 millones globales previstos
Un total de 111 millones de euros -un 2,2% más que en 2025- manejará el próximo año la Consejería de Política Territorial de Manuel Mirandapara "garantizar la seguridad hídrica, la cohesión territorial y la respuesta eficaz ante las emergencias", tal y como defendió es miércoles el titular del área en la Comisión de Presupuestos.
Un incremento de apenas dos millones que los grupos de la oposición (PSOE, NC-Bc y Vox) resaltaron que es escaso, "de supervivencia" y "poco ambicioso", si se tiene en cuenta que las cuentas autonómicas se incrementan en 813 millones -un 7% más- y que Política Territorial tiene la misión de afrontar el reto demográfico, las emergencias y los recursos hídricos "y se ha quedado en mera espectadora".
Por contra, la conservadora Luz Reverón recordó que "cada euro sirve para garantizar el suministro de agua depurada y la seguridad de las personas ante una emergencia".
El 0,94%
"Van a gestionar el 0,94% del total de los 12.491 millones de los presupuestos canarios para 2026 y eso es un fiel reflejo de un gobierno que da bandazos, escudándose en la incertidumbre porque no tiene proyectos", resumió en su contraataque la socialista Nayra Alemán.
"Vamos a seguir profundizando en el reto demográfico la cohesión territorial y sobre todo por apoyar a los ayuntamientos en la planificación territorial, con 2,3 millones. En segundo lugar, vamos a seguir combatiendo la emergencia hídrica con inversiones importantes que rondan más del 50% del presupuesto de ejecución del año 2026 y en mejorar nuestro sistema público de protección civil y de emergencia", defendió Miranda en su comparecencia.
Agencia Canaria de Emergencias
De hecho, el mayor incremento del presupuesto se registra en las políticas de emergencias, que incluyen 500.000 euros para crear la Agencia Canaria de Emergencias y 2,8 millones para el despliegue de unidades de Protección Civil, sin olvidar el inicio de la redacción de la ley del Sistema Canario de Protección Civil.
Miranda también incidió en los 400.000 euros que se destinarán a "campañas de sensibilización contra incendios y ahogamientos" y los 229.000 euros al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) para "formación, concienciación y vigilancia de los riesgos volcánicos".
Deuda estatal de 20 millones
Junto a ello, el consejero demandó "que se ingresen los 20 millones que adeuda el Estado" por el convenio de obras hidráulicas relativos a 2025 debido a la ausencia de cuentas estatales -prorrogadas desde 2023-, y anunció que si al final se desembolsan, una disposición adicional de los propios presupuestos canarios garantizan que engrosarán las arcas de la consejería.
En base a estas premisas, el consejero consideró que "es un presupuesto coherente, correcto y muy realista que satisface las medidas que tenemos desde el Gobierno previstas en estas tres áreas".
Planificación hidrológica
Según los datos expuestos, tras actualizar la planificación hidrológica "y evitar una sanción europea", su departamento impulsará nuevos planes hidrológicos y de riesgos de inundaciones con dos millones de euros, además de un millón más para futuras desaladoras y se mantiene la disposición adicional en la ley presupuestaria de 15 millones "para atender emergencias hídricas".
De hecho, Miranda defendió que un total de 43,8 millones -el 39% del total- se destina a inversiones hidráulicas.
Por lo que se refiere al reto demográfico, el consejero anunció que se creará la oficina de consultas jurídicas y se llevarán adelante nuevos estudios sobre "las zonas densamente ocupadas".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
