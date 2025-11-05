LA PROVINCIA lanza una oferta especial de suscripción con un 20% de descuento

El periódico LA PROVINCIA ha puesto en marcha una atractiva promoción para nuevos suscriptores, con planes adaptados a todos los lectores y descuentos exclusivos por tiempo limitado.

La opción más recomendada es la suscripción anual a los Contenidos Web, disponible por solo 39,99 euros el primer año, lo que supone un 20% de descuento respecto al precio habitual de 49,99 euros. Con este plan, los usuarios tienen acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes y análisis exclusivos publicados en la web del diario.

Para quienes prefieren una opción más flexible, La Provincia ofrece la suscripción mensual a los Contenidos Web por 4 euros el primer mes (posteriormente 6,99 €/mes).

Además, los lectores que desean disfrutar tanto de la edición digital como de la versión impresa pueden optar por la Edición Impresa Digital semestral, con un precio promocional de 60 euros por seis meses, equivalente a 10 euros al mes (antes 85 €).

Todas las suscripciones pueden cancelarse en cualquier momento y se renuevan automáticamente según la tarifa vigente.

Los interesados pueden suscribirse directamente a través de la web del periódico o mediante su cuenta de Google.

📱 Suscripción Web Anual: 0,10 €/día

Entra en la web de LA PROVINCIA y disfruta de acceso ilimitado a todas las noticias Premium, junto a numerosas ventajas exclusivas. Tendrás una navegación sin publicidad invasiva y la posibilidad de conectarte de forma simultánea en hasta tres dispositivos a la vez, estés donde estés.

📰 Edición Impresa Digital Semestral: 10 €/mes

Disfruta cada día de la versión digital idéntica al periódico en papel, pero con funciones avanzadas que mejoran tu experiencia de lectura: aumento de letra, lectura en voz alta y traducción de contenidos. Con esta suscripción tendrás acceso completo por solo 60 € durante seis meses, lo que equivale a apenas 33 céntimos al día, y podrás conectarte desde cualquier dispositivo y hasta en tres equipos al mismo tiempo.

Incluye:

Acceso al periódico en versión digital idéntica a la edición en papel, todos los días

Funciones extra para mejorar tu experiencia de lectura de nuestros contenidos

Acceso completo a todos los contenidos de la web de LA PROVINCIA

Lectura desde cualquier dispositivo (PC, móvil o tablet) y en hasta 3 equipos al mismo tiempo

Mira nuestro vídeo explicativo y descubre todo lo que puedes hacer con la Edición Impresa Digital:

LA PROVINCIA refuerza su compromiso con los lectores con una renovada propuesta de valor que amplía sus servicios y potencia el acceso a la mejor información de proximidad. Ser suscriptor es mucho más que leer las noticias: es formar parte de una comunidad que apuesta por el periodismo riguroso y cercano. Además, te damos seis buenas razones para unirte y disfrutar de todas las novedades:

1️⃣ Acceso ilimitado a todos los contenidos

2️⃣ Newsletters exclusivas de contenido especializado

3️⃣ Pasatiempos renovados

4️⃣ Una App renovada y más premium

5️⃣ LP+, un club con ofertas y descuentos exclusivos

6️⃣ Oferta de relanzamiento: 20% de descuento

Podrás consultar las últimas noticias cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC. 📱💻🖥

Además, podrás cancelar cuando desees: la renovación será al precio de tarifa.

Ahora es el momento: suscríbete y aprovecha los descuentos

La oferta estará disponible desde el 5 hasta el 11 de noviembre. ¡Aprovecha esta oportunidad única y no la dejes escapar! Ambas suscripciones incluyen promociones exclusivas, sorteos, concursos y entradas para eventos culturales y deportivos en el Club+. Todo por menos de lo que cuesta un café.

👉 Haz clic en el botón: SUSCRÍBETE y empieza a disfrutar del mejor periodismo local al mejor precio.