El PSOE canario exige disculpas públicas por las acusaciones falsas a Ángel Víctor Torres

El PSOE de Canarias ha solicitado disculpas públicas a quienes, según denuncian, acusaron falsamente al ex presidente del Gobierno autonómico y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en relación con el conocido como caso Koldo.

En un comunicado oficial, los socialistas valoran que tanto el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que ha cerrado la fase de instrucción del caso, descartan cualquier mención a Canarias o a Torres, lo que a su juicio despeja definitivamente cualquier duda sobre su actuación durante la pandemia.

Desde el PSOE insisten en que no existe ninguna vinculación de Torres con hechos delictivos, y reprochan la actitud de quienes intentaron dañar su reputación con acusaciones infundadas.

Su partido recalca, además, que "Ángel Víctor Torres debió afrontar uno de los periodos más difíciles de la historia reciente y que lo hizo siempre con honestidad y sentido del deber y la responsabilidad".

El partido destaca que el actual ministro ha comparecido en cinco comisiones de investigación y ha respondido a más de 30 preguntas parlamentarias, demostrando con transparencia, rigor y honestidad la inexistencia de irregularidades en su gestión de la compra de material sanitario durante la emergencia sanitaria.