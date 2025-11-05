Sting pone a la venta hoy las entradas para sus conciertos en Canarias en julio de 2026

Los fans de Sting ya pueden hacerse con sus entradas para los dos conciertos que el legendario músico británico ofrecerá en Canarias en julio de 2026. Desde este martes 5 de noviembre a las 9:00 horas, están disponibles los tickets en venta general a través de las plataformas oficiales de Live Nation, Ticketmaster y los enlaces habilitados por la organización local Faltos de Ideas.

El artista, ganador de 17 premios GRAMMY y miembro del Rock and Roll Hall of Fame, regresará al Archipiélago con su gira mundial Sting 3.0, que ha colgado el cartel de “entradas agotadas” en buena parte de Europa, América y Asia.

Fechas y recintos confirmados en Canarias

Gran Canaria Arena (Las Palmas de Gran Canaria) – 9 de julio de 2026

– 9 de julio de 2026 Anexo Palmetum (Santa Cruz de Tenerife) – 10 de julio de 2026

Las entradas se pueden adquirir desde las 9:00 horas de este miércoles, sin necesidad de registro previo, en los canales oficiales de venta. La organización recomienda comprarlas únicamente a través de las webs oficiales para evitar fraudes o reventa no autorizada.

Un formato íntimo y poderoso

En esta nueva gira, Sting sube al escenario acompañado únicamente por su colaborador habitual Dominic Miller (guitarra) y Chris Maas (batería, ex Mumford & Sons), en un formato de trío que recupera la energía y frescura de sus primeros años con The Police.

Gira de Sting en Canarias / New Event

Durante los conciertos repasará sus grandes éxitos —“Englishman in New York”, “Roxanne”, “Fields of Gold”, “Every Breath You Take”— junto a joyas menos conocidas y temas de su reciente álbum en directo, Sting 3.0 Live, disponible en vinilo, CD y formato digital. La gira está producida por The Cherrytree Music Company y Live Nation, con organización local de Faltos de Ideas y New Event.