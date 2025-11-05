Superluna del Castor 2025: a qué hora y dónde ver la luna más brillante del año en Canarias

El cielo de las Islas Canarias volverá a ofrecer un espectáculo natural el miércoles 5 de noviembre, cuando la luna llena se muestre en todo su esplendor. Conocida de manera popular como Superluna del Castor, esta será la última luna llena del otoño antes de dar paso al invierno.

Por qué se llama Superluna del Castor

El nombre de Luna del Castor procede de las antiguas tribus de América del Norte, que iniciaban la caza del castor en noviembre baja la luz intensa de la luna llena, antes de la llegada del invierno.

Con el paso del tiempo, el término se popularizó en todos el mundo hasta formar parte del calendario astronómico internacional. Este año, la Superluna del Castor será especialmente visibles desde la Península y Canarias.

A qué hora se verá en el archipiélago

En el archipiélago, la fase máxima de la luna llena se producirá durante la noche del miércoles 5 al jueves 6 de noviembre, con su máxima esplendor en torno a la medianoche canaria.

El momento de máximo brillo lunar se producirá sobre las 21:00 horas en Canarias. A esa hora, la Luna se encontrará a unos 356.833 kilómetros de la Tierra, mostrando su mayor tamaño y luminosidad del año.

Otra forma de poder disfrutarla es cuando aún permanezca baja en el horizonte, cuando ofrezca un tono más anaranjado y un efecto visual de mayor tamaño. Esto ocurrirá en torno a las 6:00 o 6:20 de la mañana en Canarias.

Superluna del Castor / WIKIPEDIA

No es necesario utilizar telescopios ni prismáticos, la luna llena podrá observarse a simple vista. En el caso de que las nubes dificulten la visibilidad, la Superluna podrá apreciarte también durante las noches del 4 y 6 de noviembre, aunque con un brillo menor.

Mejores lugares para ver la luna llena de noviembre en Canarias

El archipiélago canario es uno de los mejores lugares para observar el cielo, gracias a su escasa contaminación lumínica, su clima estable y su altitud.

En Tenerife, los alrededores del Parque Nacional del Teide ofrecen un escenario incomparable, con miradores a gran altitud donde podrá observarse la luna llena y lluvia de estrellas con excepcionalidad. En La Palma, los alrededores de Roque de los Muchachos y la zona de Garafía son los elegidos por los astrónomos y aficionados.

Por su parte, en Gran Canaria destaca el Pico de las Nieves y el Parque Natural de Tamadaba, por sus vistas despejadas y una atmósfera idónea para disfrutar del espectáculo.