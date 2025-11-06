La Aemet avisa: vuelve la lluvia y bajan las temperaturas en Gran Canaria este jueves

Tras varios días de calor casi veraniego, con temperaturas que en algunos puntos de Gran Canaria han superado los 30 grados, el tiempo da un respiro. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio notable a partir de este jueves, 6 de noviembre, cuando las temperaturas comenzarán a bajar y regresarán las lluvias, aunque de forma débil y ocasional.

El archipiélago dejará atrás el ambiente cálido y estable de los últimos días para dar paso a una jornada más otoñal, con mayor presencia de nubes y un descenso generalizado de los termómetros. Este cambio se notará sobre todo en el norte y las medianías, donde aumentará la nubosidad y podrán registrarse algunas precipitaciones.

También se espera que los vientos del norte y noreste ganen fuerza en algunos puntos, especialmente en la vertiente sureste y en las zonas más expuestas. En el mar, la situación será más movida, con marejada y mar de fondo del noroeste de entre uno y tres metros, señales de una atmósfera más inestable y típica de noviembre.

Calor en la playa de Las Teresitas, en Tenerife, este miércoles. / María Pisaca

Previsión del tiempo por islas para este jueves:

Gran Canaria

En el norte predominarán los cielos nubosos, con probabilidad de lluvias débiles, sobre todo en las medianías y durante la primera mitad del día. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos que aumentarán por evolución en el interior, este y sur a partir del mediodía, donde no se descartan precipitaciones ocasionales.

Las temperaturas descenderán de forma ligera a moderada, especialmente las máximas en zonas del interior. Viento moderado del nordeste, con rachas puntualmente fuertes en la vertiente sureste y en los extremos oeste y noroeste. En la costa suroeste soplarán brisas, y en las cumbres el viento será flojo del oeste, girando a noroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 / 25

Cielos con intervalos nubosos y apertura de claros durante la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o con un ligero descenso, mientras que las máximas bajarán de forma ligera a moderada, sobre todo en el interior y el este. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Arrecife 20 / 25

Se esperan intervalos nubosos con tendencia a despejarse a lo largo de la tarde. Las mínimas se mantendrán sin cambios o bajarán ligeramente, y las máximas descenderán de forma ligera a moderada, principalmente en las zonas interiores y del este. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 21 / 23

En el norte se esperan cielos nubosos con lluvias débiles, más frecuentes en el nordeste. En el este habrá intervalos nubosos, mientras que el resto de zonas comenzará el día poco nuboso, aunque a partir del mediodía tenderá a cubrirse en el oeste y sur, donde no se descarta alguna precipitación ocasional.

Las temperaturas bajarán ligeramente o de forma moderada, sobre todo las máximas en el interior. Viento moderado del nordeste con brisas en la costa oeste. En las cumbres centrales, viento moderado del oeste que irá girando progresivamente a norte.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 / 25

Cielos con intervalos nubosos, más abundantes en el norte y nordeste durante las primeras y últimas horas del día, donde hay probabilidad de lluvias débiles. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el oeste, con posibilidad de alguna precipitación ocasional.

Las temperaturas descenderán de forma ligera a moderada, más notable en zonas interiores. Viento moderado del nordeste con brisas en la costa oeste; en las cumbres, viento flojo a moderado de componente oeste que girará a norte a partir del mediodía.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 / 21

Intervalos nubosos en general, con cielos más cubiertos en el norte a primeras y últimas horas y en el sur durante la tarde por evolución diurna. Podrían darse lluvias débiles en el norte a primeras horas y no se descartan en el sur al final del día.

Temperaturas en ligero descenso, más acusado en zonas interiores. Viento moderado del nordeste con brisas en las costas sur y suroeste. En cumbres, viento flojo de oeste que girará a norte a partir del mediodía.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 / 24

Cielos con intervalos nubosos, más abundantes en el norte a primeras horas y en el este y sur durante la tarde por evolución. Se esperan lluvias débiles en el norte al amanecer y no se descartan en el este más tarde.

Temperaturas en ligero a moderado descenso, más apreciable en zonas interiores. Viento moderado del nordeste con brisas en la costa suroeste; en cumbres, viento flojo de oeste que girará a norte a partir del mediodía.

Temperaturas (°C): Valverde 18 / 20