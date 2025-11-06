Arriban al puerto de La Restinga, en El Hierro, 250 migrantes
Algunas personas precisaron asistencia sanitaria
Europa Press
Santa Cruz de Tenerife
La tripulación de la salvamar Diphda de Salvamento Marítimo ha colaborado en la madrugada de este jueves con Guardia Civil en el desembarco de 250 migrantes en el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.
Según ha informado Salvamento Marítimo, el cayuco ha entrado sobre las 01:35 hora por la bocana de La Restinga y ha sido asistido por la auxiliar de la patrullera de Guardia Civil.
En total han arribado 250 personas subsaharianas, entre ellos, 63 mujeres y 32 menores, que han sido asistidos por el dispositivo sanitario en la zona.
