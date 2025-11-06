El Gobierno y asinca impulsan los productos Elaborados en Canarias en la Península

DesdeCanarias es la nueva campaña de promoción de los productos con el sello Elaborado en Canarias. Se trata de un plan de comunicación diseñado para impulsar el reconocimiento del origen canario de estos productos y fomentar su consumo en la Península. La iniciativa fue presentada por el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y vicepresidente de Proexca, Gustavo González de Vega, y por el presidente regional de Asinca, Virgilio Correa Suárez. Durante el acto, Correa destacó que “DesdeCanarias será una invitación a revivir la experiencia canaria, aquello que muchos de los que nos visitan han sentido alguna vez y que ahora podrán volver a experimentar en sus hogares”.

El proyecto busca acercar los sabores, la identidad y la calidad de las Islas a aquellos consumidores que, de un modo u otro, han sentido alguna vez su conexión con Canarias. La iniciativa parte de una idea clara: quien ha visitado el Archipiélago ya conoce los productos Elaborados en Canarias. Con un enfoque emocional y experiencial, con DesdeCanarias se propone hacer visible lo invisible, mostrando la esencia de lo canario a través de sus marcas más representativas, como el ron Arehucas, las ambrosías Tirma, los mojos o el gofio, y trasladar esos recuerdos y sabores a cualquier rincón de España.

El vicepresidente de Proexca, Gustavo González de Vega, señaló que desde Proexca “trabajamos con planes sectoriales de actividad industrial con Asinca, para facilitar exportar nuestros productos más allá de las Islas. El 36% de las exportaciones de productos canarios se realizan a Península, un incremento del 5% respecto al año anterior. Esto conlleva un sobresfuerzo importante, por lo que hay que incentivar los canales de venta”, declaró.

El eje principal de la campaña es la creación de una web-app interactiva, que servirá como guía y escaparate digital de todos los establecimientos que venden productos con el sello Elaborado en Canarias. La aplicación permitirá localizar fácilmente tiendas, supermercados y espacios gourmet donde adquirir productos isleños, pero irá más allá de la simple información: será una experiencia inmersiva que conecte al usuario con la autenticidad y la historia detrás de cada producto.

Promoción, premios y un showroom con sabor a Canarias

La estrategia de comunicación se completará con acciones en redes sociales e iniciativas con influencers seleccionados por su afinidad con lo natural, lo local y lo gourmet. La campaña buscará autenticidad por encima de la publicidad tradicional: personas reales que compartan su experiencia con los productos canarios y animen a otros a descubrirlos. Asimismo, se pondrá en marcha una campaña en medios convencionales, en colaboración con guías de ocio y consumo como Timeout, Ok Planes o Todo está en Madrid, para alcanzar también al público que busca experiencias presenciales o información en medios de confianza.

La propuesta incluye un programa de premios y fidelización: los usuarios que se registren en la web-app podrán participar en sorteos de productos icónicos de las islas, como packs de Clipper, surtidos de quesos Maxorata, los famosos Cubanitos de Bandama, jugos de Libbys o mojos de Argodey y Fortaleza. De este modo, la propia interacción con la plataforma se convertirá en una forma de viajar a Canarias a través de sus sabores.

El broche final de la campaña será un evento de presentación con showroom, diseñado como una experiencia sensorial donde los invitados podrán degustar y conocer de primera mano la diversidad de productos amparados bajo el sello Elaborado en Canarias.

La acción busca que cada tienda, cada supermercado y cada restaurante que venda productos Elaborados en Canarias se convierta en embajador de Canarias. Desde las estanterías de un supermercado madrileño hasta una cafetería de Valencia o un mercado gourmet en Barcelona, la esencia canaria podrá sentirse cerca, accesible y reconocible.

Comienzo de la campaña

La ejecución de la campaña comenzó hace más de un mes, con una primera fase de recopilación de información y desarrollo del logo y de la web-app, y seguirá con la creación de materiales gráficos y audiovisuales, la activación de la campaña en medios e influencers, y finalmente el evento de presentación.

Con esta campaña, Canarias busca proyectar su identidad y promocionar los productos Elaborados en Canarias que se comercializan en la Península, y que aúnan tradición, innovación y sentimiento. Porque, como resume su lema, “cuando conoces un canario, conoces Elaborado en Canarias”.

Las marcas colaboradoras son Agordey Fortaleza, Bandama, Tirma, FelicitáUniconf, Dulzán, Ejove, Agua de Firgas, Gofio La Piña, Maxorata - Grupo Ganaderos de Fuerteventura, Libbys, Clipper – Ahembo, Bodega Vega de Yuco, Panna Pomodoro, Ron Arehucas y Kalise.