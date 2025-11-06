Un socio de Aldama celebró su "primer contrato a dedo" por test de Covid-19 y planeó acuerdos con Canarias

Javier Serrano, uno de los socios de Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', anunció en un chat de WhatsApp en mayo de 2020 que iban a recibir su "primer contrato a dedo" para comprar test de coronavirus, en este caso para Ineco, empresa dependiente del Ministerio de Transportes, cuyo titular entonces era José Luis Ábalos, investigado en esta causa.

Así consta en las conversaciones de WhatsApp en las que se basa el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de material sanitario en pandemia por parte del Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a De Aldama, que se ha remitido a la Audiencia Nacional, y al que ha tenido acceso Europa Press.

"Primer concurso a dedo q nos hacen. Me he presentado. 18.500 euros nos van a adjudicar", escribió el 20 de mayo de 2020 en el chat "Fertinvest", en el que también estaban Ignacio Díaz Tapia y César Moreno, otros socios de De Aldama.

Se refería a un documento enviado a ese mismo chat con las bases para acceder al contrato de Ineco. "Condiciones particulares pruebas serología mayor 2020", resumió Serrano.

El archivo, que consta en el sumario, detalla que "la empresa adjudicataria deberá encargarse de 240 pruebas" de coronavirus y que tendrá que disponer de todos los medios humanos y materiales para llevarlas a cabo.

Desde el anuncio de la adjudicación, los tres socios, junto a Aldama —que es quien mantiene el contacto con Koldo García, exasesor de Ábalos—, comienzan a preparar negocios con los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares para hacer 'tests' de Covid-19 en los aeropuertos, tal y como queda reflejado en los mensajes que recoge la UCO.

"No saben lo pesado que puedo llegar a ser"

Díaz Tapia mantuvo un contacto constante con altos cargos del Ejecutivo canario, que no terminaban de cerrar un contrato. Díaz Tapia escribió a Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, para organizar "el tema de pcr". Ese mismo día, según señala el informe, García le dijo a Víctor de Aldama "que ha hablado con Canarias y que va muy bien".

El empresario también contactó en septiembre de 2020 con el que fue viceconsejero de Víctor Torres, Antonio Olivera, para informale de que ya tenían los 'tests' que diferenciaban Covid-19 y gripe.

Díaz Tapia mantenía que "es importante adelantarse" y le apremiaba a "darse prisa" porque "llega la campaña de gripe y empezarán los problemas en los hospitales". Ante la falta de un acuerdo, cuenta por el grupo 'Fertinvest' que vuelve "a la carga con Canarias" y añade: "No saben lo pesado que puedo llegar a ser".