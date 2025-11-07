La Aemet prevé un viernes sin lluvias y con cielos más nubosos en Gran Canaria

La jornada de este viernes en Gran Canaria estará marcada por un cielo más gris en el norte, donde no se descartan lloviznas débiles y ocasionales. En el resto predominarán los intervalos nubosos, con momentos de sol en el sur y temperaturas que apenas cambiarán respecto a días anteriores. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Las Palmas de Gran Canaria registrará mínimas de 20 grados y máximas de 24, en un ambiente suave y sin grandes contrastes térmicos.

El viento del nordeste soplará con intensidad moderada, aunque tenderá a ganar fuerza a lo largo del día, sobre todo en los extremos sureste y oeste de la isla, donde las rachas podrían ser más notables. En el mar se prevé marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de entre dos y tres metros.

En Lanzarote y Fuerteventura, el viernes transcurrirá bajo un cielo variable, con intervalos nubosos durante la mañana y más claros por la tarde. También aquí las temperaturas se mantendrán estables, con valores de entre 19 y 24 grados en Arrecife y entre 20 y 23 en Puerto del Rosario. El viento del nordeste soplará moderado, con tendencia a intensificarse al final del día.

Previsión del tiempo por islas para este viernes:

GRAN CANARIA

La Aemet prevé para este viernes un día más nuboso en la vertiente norte, donde no se descartan lloviznas débiles y puntuales. En el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos, con ratos de sol en el sur. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. El viento del nordeste soplará moderado, aunque ganará fuerza por la tarde, especialmente en el sureste y el oeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 / 24

LANZAROTE

La Aemet anuncia intervalos nubosos durante la primera mitad del día, con apertura de claros por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables o con un ligero descenso. El viento del nordeste será moderado, intensificándose durante la segunda mitad del día, sobre todo en las zonas expuestas al alisio.

Temperaturas (°C): Arrecife 19 / 24

FUERTEVENTURA

Se espera un día con cielos variables, nubes a primeras horas y mayores claros durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios. El viento del nordeste soplará moderado, con tendencia a aumentar su intensidad conforme avance la jornada, sobre todo en el litoral.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 20 / 23

El norte de la isla amanecerá nuboso, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En las cumbres centrales se prevén cielos poco nubosos, y no se descartan heladas débiles. En el resto, predominarán los intervalos nubosos. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones. El viento del nordeste se reforzará por la tarde, sobre todo en el sureste y el oeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 / 24

Se esperan cielos nubosos en el norte, con posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa, especialmente al amanecer o al final del día. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos y ratos de sol. Las temperaturas apenas variarán. El viento del nordeste será moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 / 24

El día comenzará con nubes en el norte y el este, que tenderán a cubrirse algo más conforme avance la jornada. Podrían darse lloviznas débiles en las medianías, mientras que el sur permanecerá poco nuboso. Las temperaturas seguirán estables. El viento del nordeste soplará moderado, con rachas más intensas en el sureste y el noroeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 / 23

Predominarán los cielos nubosos en el norte e intervalos nubosos en el resto. Las temperaturas se mantendrán sin cambios. El viento del nordeste soplará moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, sobre todo durante la segunda mitad del día.

Temperaturas (°C): Valverde 17 / 21