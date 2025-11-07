TOUR
El circo de la familia Zoppis se enamora de Canarias y convierte las islas en su hogar
Descubre cómo la familia Zoppis ha transformado el circo en Canarias con su show Xtreme, que une inteligencia artificial y tradición.
Dicen que el circo en Canarias es más que un espectáculo, y la familia Zoppis lo confirma con su decisión de establecer su carpa del circo en las islas de forma permanente. “Hemos decidido que esta carpa se quede eternamente en Canarias”, afirma Vioris Zoppis, director artístico, quien lidera este circo tradicional transformado con toques de modernidad y vida circense.
Dentro de esas vallas vive casi medio centenar de personas. Artistas, bailarinas, payasos, técnicos, mecánicos, electricistas… una comunidad entera que viaja junta y que convierte cada función en una fiesta. “Me gusta decir que esto es como un pequeño pueblo”, sonríe Dioris, mientras muestra la cafetería donde se recibe al público antes del show. “Aquí entrenamos, comemos, convivimos y soñamos”.
El espectáculo que presentan este año se llama “Xtreme” y tiene una temática muy de nuestro tiempo: la inteligencia artificial. Pero detrás de las luces, la música y los aplausos hay muchas horas de ensayo, confección de vestuario y trabajo técnico. En su propia nave fabrican los trajes y diseñan cada detalle del montaje. “Todo lo que ves en escena sale de aquí, de nosotros”, explica Vioris.
Diez años de tradición circense en Canarias
El recorrido por el backstage revela la parte más frenética del circo. En cuestión de segundos, los artistas se cambian de traje, corren y vuelven a salir a escena como si nada. “Esto es lo que el público no ve —dice Vioris—. Sales sonriendo y entregándolo todo, y detrás estás sudado, cansado… pero feliz. Es la parte más bonita”.
A sus 16 años, Vioris sufrió una caída de casi ocho metros durante una actuación. Sin embargo, sigue sonriendo al recordarlo. “No cambiaría esta vida por nada. Vivir de lo que amas y sentirlo en cada aplauso… eso no tiene precio”.
Ahora, con su base permanente en Canarias, la familia Zoppis sigue regalando magia bajo su gran carpa amarilla, azul y blanca. Porque más que un espectáculo, el circo es su casa, y cada niño que se asombra en las gradas se convierte, por un rato, en parte de esa gran familia.
