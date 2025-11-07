La consejera Jéssica de León asegura que 8 de cada 10 empleos en Canarias son turísticos

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, reivindicó este viernes en el Parlamento autonómico que el sector turístico «genera el 86 por ciento del empleo» tanto directo como inducido en el archipiélago y ha destacado que los presupuestos de su departamento para 2026 «van destinados a diversificar la economía y reforzar la formación y la inserción laboral».

Durante su intervención en el debate parlamentario sobre las cuentas autonómicas, De León ha explicado que su departamento cuenta con un presupuesto de 241 millones que ayudan a generar 365.000 puestos de trabajo de forma directa y, «si se miran los inducidos, prácticamente el 86 % del empleo se genera gracias al sector turístico».

«Son unas cuentas en las que hemos trabajado con una serie de objetivos muy claros, que no son otros que seguir consolidando el turismo y el empleo como motores del bienestar social y del progreso económico de Canarias», afirmó la consejera tras recordar que, a los 241 millones referidos a Turismo –que crecen por encima de la media del 7% global de las cuentas autonómicas– hay que añadir los 351,4 millones del Servicio Canario de Empleo (SCE), lo que supone un incremento del 2,74% con respecto a 2025.

Mejorar la prestación de servicios

Sobre el área de Turismo, la consejera puntualizó que «seguimos apostando por el impulso de mejores infraestructuras turísticas, la regeneración de espacios públicos y la formación y diversificación del sector». En Empleo, precisó que «hemos centrado nuestros esfuerzos en fortalecer la inserción laboral, reforzar las políticas activas de empleo y modernizar tecnológicamente el Servicio Canario de Empleo».

«Los presupuestos buscan mejorar los servicios que prestamos, seguir fomentando la inserción laboral de las personas con mayores dificultades y dar más oportunidades a los emprendedores y a la economía social», detalló la consejera. De León.

Por ese motivo, dijo que en el año 2026 se consolidará el Servicio Técnico de Empleo y se destinarán 16 millones de euros en formación de personas ocupadas, además de desarrollar la I Estrategia de Economía Social de Canarias y afianzar el Plan de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo y a las Pymes. Más de 234 millones de euros –el 66,76% del presupuesto del SCE– se invertirán en diferentes acciones de formación, orientación laboral y autoempleo.

Sin redistribuir la riqueza

Unos argumentos que no han sido asumidos por los grupos de la oposición (PSOE, NC-Bc y Vox), para quienes el Gobierno no pone en marcha medidas para abordar la pobreza pese al récord de turistas. Así, la diputada socialista Lucía Fuentes afirmó que «Turismo no necesita más recursos para seguir creciendo, sino una apuesta clara por redistribuir mejor la riqueza que se genera en las islas» y lamentó la falta de regulación sobre la vivienda vacacional y la negativa a implantar un impuesto a las estancias turísticas que podría aportar más de 250 millones de euros a las arcas autonómicas..

También por el PSOE Gustavo Santana criticó que los recursos propios del Gobierno se reduzcan mientras se depende de las transferencias del Estado, que ascienden a 230 millones frente a los 91 de la comunidad autónoma y ha denunciado que la Consejería «no tiene una orientación clara ni planificación en materia de empleo».

Por su parte, el canarista Luis Campos recordó que pese al crecimiento del PIB y los récords turísticos, «la situación de la gente que aquí vive sigue siendo la misma o empeora, pues la contención presupuestaria siempre recae sobre las trabajadoras precarias, los jóvenes sin oportunidades y las familias que no llegan a fin de mes».

Cambio de ciclo

Paula Jover, de Vox, cuestionó que las cuentas del próximo año puedan hacer frente al cambio de ciclo que se avecina debido a la competencia que ejercerá Marruecos como destino.

Frente a las críticas vertidas por la oposición, los grupos del cuatripartito (CC, PP, ASG y AHI) han calificado el presupuesto de Turismo y Empleo de coherente , pues «consolida las políticas de empleo» y avanza hacia un cambio de modelo de desarrollo turístico.