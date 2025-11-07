La Fundación Satocan Júnguel Sanjuán Lanza su X Convocatoria de Ayudas para Proyectos de Infancia y Juventud Vulnerable

La Fundación Satocan Júnguel Sanjuán ha abierto su décima Convocatoria de Ayudas Económicas, destinada a proyectos e iniciativas sociales en Canarias que apuesten por mejorar la calidad de vida de menores y jóvenes en situación de riesgo o exclusión. Esta edición repartirá un total de 200.000 euros entre los proyectos seleccionados, reafirmando así su compromiso con el desarrollo social y la igualdad de oportunidades en el archipiélago.

Desde su primera convocatoria, la Fundación Satocan ha impulsado 230 proyectos a lo largo de las nueve ediciones previas, beneficiando a miles de menores en Canarias. Con esta nueva convocatoria, la Fundación Satocan continúa promoviendo la integración social y educativa, ofreciendo apoyo a entidades que, a través de su labor diaria, proporcionan los recursos profesionales y humanos para fomentar la autonomía y el desarrollo personal de este colectivo vulnerable.

Un Compromiso Inquebrantable con la Igualdad de Oportunidades

La Fundación Satocan busca respaldar proyectos que generen un impacto significativo tanto en el ámbito social como en el educativo, mediante la provisión de recursos pedagógicos que promuevan una educación inclusiva. Mapi Arencibia, gerente de la Fundación, subraya: "nuestro compromiso es que los menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad cuenten hoy y mañana con las mismas oportunidades que los demás".

Más Allá de la Inversión Económica: Cercanía y Seguimiento

El compromiso de la Fundación Satocan trasciende la mera ayuda económica. Conocer de cerca los proyectos y a los jóvenes beneficiarios, involucrándose activamente en el cambio positivo que estas iniciativas generan en sus vidas, es fundamental. "Conocerles personalmente, seguir su evolución y el impacto que los proyectos supone en sus vidas, es la parte más satisfactoria de nuestra labor; lo hacemos desde el respeto y la cercanía", añade Arencibia.

Plazo y Condiciones para la Presentación de Proyectos

Las entidades interesadas pueden enviar sus propuestas a fundacion@satocan.com hasta el lunes 1 de diciembre, inclusive. Las bases y formularios necesarios para la presentación están disponibles en la página web de Grupo Satocan www.gruposatocan.es en el área de Fundación.

Los proyectos seleccionados podrán recibir una financiación de hasta 10.000 euros cada uno y deberán desarrollarse durante el año 2026, con una duración máxima de 12 meses.

Compromiso social, creando Red

Con esta décima convocatoria, la Fundación Satocan Júnguel Sanjuán reafirma su dedicación al bienestar y la mejora de la calidad de vida de los menores y jóvenes de Canarias, generando red con las entidades sociales que trabajan de forma directa y en primera línea, poniendo en valor el papel indispensable que tienen como motor de cambio social en Canarias